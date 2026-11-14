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Украинцам придётся платить больше за жильё: каким будет налог в 2027 году

Руслана Заклинская
14 ноября 2026, 18:51
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Для квартиры площадью 80 "квадратов" сумма платежа может составить 2594 грн, а уведомление налоговики должны направить до 1 июля.
Украинцам придётся платить больше за жильё: каким будет налог в 2027 году
Налог на квартиры вырастет в 2027 году / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Основные цифры:

  • Предельная ставка вырастет со 120 до 129,71 грн за кв. м
  • Льготная площадь - 60 кв. м для квартиры и 120 для дома
  • Уведомление-решение будет отправлено до 1 июля 2027 года

В 2027 году владельцы жилья будут платить налог на недвижимость за 2026 год по новой предельной ставке - до 129,71 грн за каждый квадратный метр сверх льготной площади. В 2026 году максимальная ставка составляла 120 грн. О правилах начисления напомнило Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Там отмечают, что конкретную ставку для каждой общины утверждает местный совет, поэтому фактическая сумма платежа может быть ниже предельной.

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"Ставка налога устанавливается органами местного самоуправления решениями сельского, поселкового, городского совета в зависимости от местоположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости. Но она не может превышать 1,5 процента размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 квадратный метр базы налогообложения", - говорится в разъяснении налоговой службы.

Налог уплачивают физические лица - владельцы жилья, площадь которого превышает льготные нормы. Сумму для них рассчитывает налоговая служба по месту регистрации владельца.

Сколько придется заплатить за квартиру в 2027 году

Для налога, который будут уплачивать в 2027 году, базой станет минимальная зарплата на 1 января 2026 года - 8647 грн. Максимальная ставка равна 8647 × 1,5 % = 129,705 грн, то есть после округления 129,71 грн за квадратный метр.

Например, владелец квартиры площадью 80 кв. м при льготной норме 60 кв. м будет платить за 20 "лишних" метров. При максимальной ставке это составляет 2594,10 грн (8647 × 1,5% × 20, с округлением итоговой суммы).

В 2025 году, когда минимальная зарплата составляла 8000 грн, предельная ставка равнялась 120 грн за метр, а налог за ту же квартиру - до 2400 грн. Если местный совет не изменит ставку, платеж увеличится на 194,10 грн.

Кто должен платить налог на недвижимость

Налог начисляется только за площадь жилья, превышающую льготные нормы:

  • 60 кв. м - для квартиры или нескольких квартир;
  • 120 кв. м - для дома или нескольких домов;
  • 180 кв. м - если человек одновременно владеет и квартирами, и домами, в том числе их долями.

Если у владельца есть несколько объектов одного типа, их площадь суммируется, и льгота применяется к общей площади. Во время военного положения налог не начисляется за жилье на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях, включенных в утвержденный перечень.

Когда поступят налоговые уведомления

Налоговые уведомления-решения за 2026 год должны быть отправлены до 1 июля 2027 года - по почте или через "Электронный кабинет". Вместе с ними владелец получит подробный расчет и реквизиты для оплаты.

"Физические лица должны уплатить установленное налоговое обязательство в течение 60 календарных дней с момента получения налогового уведомления-решения", - отмечают в ГНС.

Если площадь, доля в собственности или сумма в расчёте не совпадают с реальными данными, плательщик может обратиться в налоговую службу для сверки. Для этого подаётся заявление в произвольной форме вместе с подтверждающими документами.

Налог на недвижимость - новости по теме

Как сообщал Главред, налог на недвижимость в Украине ежегодно меняется вместе с минимальной зарплатой. В 2024 году максимальная ставка составляла 100,5 грн за каждый "лишний" квадратный метр. Платить приходилось только за площадь, превышающую установленные нормы.

Размер налога зависит от площади жилья и решения местных властей. От общей площади вычитают льготную площадь, а разницу умножают на ставку налога. Ставка не может превышать 1,5% минимальной зарплаты на 1 января отчетного года.

В 2023 году квитанции на оплату рассылали до 1 июля. Тогда налог за квартиры рассчитывали исходя из минимальной зарплаты в 6,7 тыс. грн. Максимальная ставка за квадратный метр не могла превышать 100 грн 50 коп.

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