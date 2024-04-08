Налог на недвижимость-2024: сколько придется платить за каждый квадрат жилья

В 2024 году в Украине владельцы относительно больших квартир и частных домов должны уплатить налоги на недвижимость.

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Как правильно заплатить налог на недвижимость-2024? / коллаж фото УНИАН

В 2024 году в Украине владельцы относительно больших квартир и домов должны уплатить налоги на недвижимость. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

Максимальный размер налога составляет 100 грн 50 коп за каждый "лишний" квадратный метр, но плата взымается только за площадь, превышающую установленные нормы ‒ для квартир (60 "квадратов") и домов (120 "квадратов").

Согласно Налоговому кодексу Украины, украинцы обязаны платить налог на недвижимость только в том случае, если владеют недвижимостью, площадь которой превышает установленные нормы. Норма для квартиры составляет 60 квадратных метров, а для дома – 120 квадратных метров. Налог начисляется только за чрезмерные квадратные метры, то есть за каждый "лишний" метр площади, превышающий установленную норму.

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Однако, кроме налога на недвижимость, украинцы также обязаны заполнять декларации и платить налоги за дополнительный доход. Это может относиться не только к доходам от предпринимательской деятельности, но и к прибыли от сдачи недвижимости в аренду, которые должны учитывать владельцы жилья.

Как считают налог на недвижимость

Размер налога на недвижимость рассчитывается по формуле: площадь недвижимости – нормативная площадь, которая умножена на ставку налога. Ставка налога устанавливается местными органами власти и не может превышать 1,5% минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года.

Квитанции на уплату налога на недвижимость направляются гражданам по почте до 1 июля, а уплата должна производиться в течение следующих 60 дней. Если квитанция не пришла, например, из-за технической ошибки, то заплатить все равно придется, поэтому владельцам "большого" жилья не получившим "платежки", лучше обратиться в Налоговую службу самостоятельно.

Что такое Государственная налоговая служба Украины? Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия". Служба реализует: государственную налоговую политику;

государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

Налог 18% на переводы с карты на карту

27 декабря 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Таким образом украинская власть выполнила одно из обязательств перед Международным валютным фондом.

Директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Эта информация чрезвычайно возмутила украинцев.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

Правда, немногим позднее нардеп Даниил Гетманцев такую инициативу категорически опроверг.

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