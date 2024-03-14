УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

Новые налоги для украинцев: что власти придумали по требованию МВФ

Дмитрий Видоменко
14 марта 2024, 16:42
Украинцам готовят новые налоги: по требованию МВФ Министерство финансов разработало изменения, которые должны принести в бюджет около 44 млрд грн.
Налоги
Что власти придумали по требованию МВФ для закрытия "дыры" в бюджете / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

По требованию МВФ Министерство финансов Украины разработало изменения, которые должны дополнительно принести в госбюджет около 44 млрд грн. Вместе с тем, вероятно, размер реального дефицита будет значительно больше, сообщает портал "Обозреватель".

По разным оценкам, на нужды обороны Украины необходимо найти около 400 млрд грн (и без повышения налогов обойтись будет тяжело). Такую цифру озвучивала председатель Комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа по результатам переговоров с МВФ.

"С миссией МВФ обменялись мнениями по поводу положительных и негативных эффектов различных источников привлечения дополнительного внутреннего ресурса. Я обратила внимание на то, что дополнительный ресурс можно привлечь и от сокращения неприоритетных капитальных расходов. И хотя это будет несущественная сумма в масштабах нашей потребности, но это облегчит давление на налогоплательщиков", – говорила она.

видео дня

Министерство финансов еще в конце прошлого месяца разработало и подало в Раду проект изменений (пока только в виде черновика), который обеспечит наполнение бюджета в 44 млрд грн. "Это сделали во исполнение меморандума с МВФ", – рассказывают чиновники в правительстве.

В опубликованном несколько месяцев назад меморандуме МВФ говорится, что Кабмин должен был разработать ряд "краткосрочных мер мобилизации доходов (налоговых и неналоговых), которые бы обеспечили дополнительные поступления по меньшей мере в размере 0,5% ВВП".

Что такое МВФ?

Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

Разработанные мероприятия предусматривают введение военного сбора в размере 0,1% от прибыли предприятий и доходов ФОП. Также в Минфине предложил введение налога "на роскошь": драгоценные металлы (1,5%) и ювелирные изделия (30%), а продажа имущества будет дополнительно облагаться налогом со ставкой 10%.

"Все это Кабмин нам предложит в качестве законопроекта. Уже в марте ожидаем этот законопроект", ‒ сказал Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Тем не менее в правительстве называют указанные меры "точечными решениями" (все эти решения разработаны таким образом ‒ для того, чтобы абсолютное большинство украинцев их не почувствовали).

Налог 18% на переводы с карты на карту

27 декабря 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Таким образом украинская власть выполнила одно из обязательств перед Международным валютным фондом.

Директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Эта информация чрезвычайно возмутила украинцев.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

Правда, немногим позднее нардеп Даниил Гетманцев такую инициативу категорически опроверг.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВВП Даниил Гетманцев Роксолана Пидласа война России и Украины
Реклама

Главное за день

Оно все будет уничтожаться: в СНБО анонсировали более жесткие удары по России

Оно все будет уничтожаться: в СНБО анонсировали более жесткие удары по России

17:50 Украина
Украина получит помощь от США, но ее формат будет другим - Джонсон

Украина получит помощь от США, но ее формат будет другим - Джонсон

16:38 Политика
Продвинулись на десятки километров: в РДК рассказали о боях на территории РФ

Продвинулись на десятки километров: в РДК рассказали о боях на территории РФ

16:08 Украина
Все главные новости

Популярное

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали 11475

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали

РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой 9866

РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой

Украина потеряет больше территорий : директор ЦРУ описал 2 сценария войны до конца 2024 года 8886

"Украина потеряет больше территорий": директор ЦРУ описал 2 сценария войны до конца 2024 года

Путин проговорился: стала известна реальная цель войны РФ против Украины - Bild 4400

Путин проговорился: стала известна реальная цель войны РФ против Украины - Bild

Последние новости

17:50

Оно все будет уничтожаться: в СНБО анонсировали более жесткие удары по России

17:48

4 запрета, которые уберегут от разлуки и беды: что нельзя делать 15 марта

17:45

Леся Никитюк увеличила грудь без хирургии: лафйхак от звезды

17:44

Русские глушили GPS-сигнал самолета британского министра обороны - Reuters

17:19

Угроза для Украины: Путин после выборов может издать важный указ - полковник ВСУ

В России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – ГончарВ России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – Гончар
17:10

Десять с половиной средств для деликатного устранения макияжа новости компании

16:59

Что произойдет с НАТО в случае победы Трампа, или Байдена: эксперт назвал рискиВидео

16:53

Подруга Петросяна ответила, как появился ребенок у 78-летнего юмориста

16:42

Новые налоги для украинцев: что власти придумали по требованию МВФ

Реклама
16:39

Трагедия случилась в семье финалиста шоу "Холостячка"

16:38

Украина получит помощь от США, но ее формат будет другим - Джонсон

16:26

Чтобы комната на перегревалась: 4 лучших варианта, чем закрыть окна от солнца

16:22

Россияне пишут о переброске ПВО с фронта на крупные НПЗ

16:10

Как почистить стиральную машину: два простых, но очень хороших средства

16:08

Продвинулись на десятки километров: в РДК рассказали о боях на территории РФ

15:28

Patriot продолжает боевую работу вблизи фронта: Олещук сделал важное заявление

15:14

Коты боятся щекотки: зооэксперт назвала самые чувствительные места на теле котаВидео

15:07

Тоня Матвиенко раскрыла фамилию дочери от Мирзояна: "Даже я этого не ожидала"

14:48

Россия не выводит корабли в Черное море: в ВСУ раскрыли, что происходит

14:05

Украину накроет контрастная погода: где будет снег, а где +14 градусов

Реклама
13:56

Когда Вербное воскресенье 2024 в Украине: приметы и главные запреты

13:54

"Откажусь от королевских обязанностей": Кейт Миддлтон приняла решение - инсайдер

13:52

Сырский посетил позиции на Запорожском направлении и заявил о ротации

13:18

Каталась ночью и мешала спать: 103-летняя бабушка без водительских прав попалась полиции

13:14

Церковный праздник 15 марта: почему нельзя мыть голову в это день

13:03

Бедная и с протянутой рукой: оказавшаяся на дне Лолита приняла решение

12:59

"Затишье на фронте": в разведке назвали приоритетные для РФ направления наступления

12:56

Десант РФ на правом берегу Днепра: в ВСУ раскрыли детали "феерического провала" врага

12:51

Лолита отказалась ехать на оккупированный Донбасс после "голой вечеринки"

12:36

Как убрать супер клей с пластика: проверенный и очень хороший способ

12:35

Марк Энтони впервые показал своего сына от 24-летней красавицы-жены

12:23

Гороскоп на завтра 15 марта 2024: Тельцов оценят, Девам повезет с деньгами

12:17

"Ни Байден, ни Трамп не хотят распада РФ": Кочетков назвал причинуВидео

12:16

На Сумщине исчез теле- и радиосигнал, возможны перебои мобильной связи: в чем причина

12:07

"Хочет вернуться": бывший избранник Пугачевой рассказал о ее планах

11:59

"Обстановка напряженная": генерал доложил о ситуации на фронте и потерях

11:53

Путин проговорился: стала известна реальная цель войны РФ против Украины - Bild

11:45

Возможная любовница принца Уильяма и бывшая подруга Кейт: что о ней известно и как она выглядит

11:32

"Катастрофа для Европы": Кочетков раскрыл последствия поглощения Украины РоссиейВидео

11:32

"Кое-где на 60%": в Украине значительно вырастет один из коммунальных тарифов

Реклама
11:24

Тренер известного футбольного клуба сбежал из Украины: где его нашли

11:18

"Ситуация очень напряженная": в ВСУ рассказали об успехе на важном направлении

11:05

"РФ готовится к ударам по территории стран НАТО": эксперт сделал тревожный прогноз

10:52

Последний контракт Нины Матвиенко: вот кому осталось наследие легенды

10:38

Угроза применения ядерного оружия: в Белом доме отреагировали на заявление Путина

10:23

Лунное затмение 25 марта 2024: Львам - успех, Овнам - деньги, Ракам - исполнение мечтыВидео

10:11

Я вышла замуж: Шарлиз Терон удивила заявлениемВидео

10:04

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали

09:59

"Атакуем военные цели": в Белгороде взрывы после заявления добровольцев РФ об ударахВидео

09:54

Откроет дорогу на Славянск и Краматорск: в ВСУ назвали главную цель РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять