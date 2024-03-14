Новые налоги для украинцев: что власти придумали по требованию МВФ

Украинцам готовят новые налоги: по требованию МВФ Министерство финансов разработало изменения, которые должны принести в бюджет около 44 млрд грн.

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Что власти придумали по требованию МВФ для закрытия "дыры" в бюджете / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

По требованию МВФ Министерство финансов Украины разработало изменения, которые должны дополнительно принести в госбюджет около 44 млрд грн. Вместе с тем, вероятно, размер реального дефицита будет значительно больше, сообщает портал "Обозреватель".

По разным оценкам, на нужды обороны Украины необходимо найти около 400 млрд грн (и без повышения налогов обойтись будет тяжело). Такую цифру озвучивала председатель Комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа по результатам переговоров с МВФ.

"С миссией МВФ обменялись мнениями по поводу положительных и негативных эффектов различных источников привлечения дополнительного внутреннего ресурса. Я обратила внимание на то, что дополнительный ресурс можно привлечь и от сокращения неприоритетных капитальных расходов. И хотя это будет несущественная сумма в масштабах нашей потребности, но это облегчит давление на налогоплательщиков", – говорила она.

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Министерство финансов еще в конце прошлого месяца разработало и подало в Раду проект изменений (пока только в виде черновика), который обеспечит наполнение бюджета в 44 млрд грн. "Это сделали во исполнение меморандума с МВФ", – рассказывают чиновники в правительстве.

В опубликованном несколько месяцев назад меморандуме МВФ говорится, что Кабмин должен был разработать ряд "краткосрочных мер мобилизации доходов (налоговых и неналоговых), которые бы обеспечили дополнительные поступления по меньшей мере в размере 0,5% ВВП".

Что такое МВФ? Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

Разработанные мероприятия предусматривают введение военного сбора в размере 0,1% от прибыли предприятий и доходов ФОП. Также в Минфине предложил введение налога "на роскошь": драгоценные металлы (1,5%) и ювелирные изделия (30%), а продажа имущества будет дополнительно облагаться налогом со ставкой 10%.

"Все это Кабмин нам предложит в качестве законопроекта. Уже в марте ожидаем этот законопроект", ‒ сказал Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Тем не менее в правительстве называют указанные меры "точечными решениями" (все эти решения разработаны таким образом ‒ для того, чтобы абсолютное большинство украинцев их не почувствовали).

Налог 18% на переводы с карты на карту

27 декабря 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Таким образом украинская власть выполнила одно из обязательств перед Международным валютным фондом.

Директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Эта информация чрезвычайно возмутила украинцев.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

Правда, немногим позднее нардеп Даниил Гетманцев такую инициативу категорически опроверг.

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