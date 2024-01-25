Заполнить документы и доплатить налоги: кто из украинцев обязан поделиться со страной

В Украине с января 2024-го все граждане обязаны подавать декларации и доплачивать налоги за некоторые доходы, полученные в прошлом году.

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Платить налоги дополнительно (и декларировать) нужно несколько видов доходов, говорят налоговики/ коллаж Главред, фото УНИАН и Korupciya

В Украине с января 2024 года все граждане обязаны подавать декларации и доплачивать налоги за некоторые доходы, которые были получены ими в 2023 году. К примеру, заплатить нужно за доход от аренды или дополнительную прибыль от занятия предпринимательской деятельностью. Об этом говорится в сообщении Главка Государственной налоговой службы в Одесской области.

Платить налоги дополнительно (и декларировать) нужно такие доходы:

отдельные виды доходов, не облагаемых налогом при выплате, но не освобожденные от налогообложения в соответствии с пунктом 168.1.3 НКУ (суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности; нецелевая благотворительная помощь сверх установленной нормы; дополнительное благо и так далее);

полученные доходы от лица, которые не являются налоговыми агентами согласно пункта 168.2.1 НКУ (наследство; подарки; доходы от аренды имущества другому физическому лицу, доходы от операций по продаже (обмену) движимого и недвижимого имущества, в случаях предусмотренных НКУ и тому подобное);

иностранные доходы (пункт 170.11.1 НКУ);

Кто еще должен подавать декларацию о налогах:

физические лица, получающие доходы от предпринимательской деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения (статья 177 НКУ);

физические лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность (статья 178 НКУ);

иностранцы, которые по результатам отчетного года приобрели статус резидента Украины, должны отразить доходы с источником их происхождения в Украине и иностранные доходы (пункт 170.10.4 НКУ);

плательщики налога – резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства.

В то же время, говорят налоговики, налогоплательщику предоставляется возможность подать налоговую декларацию, если он имеет право на получение налоговой скидки, и вернуть излишне уплаченный налог.

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Налог 18% на переводы с карты на карту

27 декабря 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Таким образом украинская власть выполнила одно из обязательств перед Международным валютным фондом.

Директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Эта информация чрезвычайно возмутила украинцев.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

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