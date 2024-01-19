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"Это бред": Гетманцев объяснил, будут ли вводить налог на переводы в 18%

Анна Ярославская
19 января 2024, 10:48
В Украине нет планов вводить налог на денежные переводы с карты на карту.
Даниил Гетманцев, деньги, банковская карта
Даниил Гетманцев рассказал, будут ли в Украине вводить налог на денежные переводы с карты на карту / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине нет планов вводить налог на денежные переводы с карты на карту. По его словам, заявление о введении такого налога – ошибка "эксперта".

"Человек не читал национальную стратегию доходов, это наш план стратегический до 2030 года, который был опубликован в декабре 2023 года, но захотел собрать явно ругательства, не в своем уме, решил запостить такую провокацию. Возможно, я не исключаю даже, что кто-то попросил его это сделать, чтобы расшатать ситуацию в стране", – сказал Гетманцев в интервью журналистам Новости.LIVE.

По словам нардепа, налог с перевода вводить не планируют. Более того, налог в размере 18%, как отмечает Гетманцев, "это какой-то совершенно бред, который убьет просто экономику".

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Глава комитета объяснил, что на самом деле в стратегии говорится о том, что налоговая получит доступ к банковской информации украинцев.

"Контролирующим органам будет предоставлена возможность усилить контроль за доходами и расходами физических лиц путем предоставления контролирующим органам доступа к банковской информации о движении средств на счетах налогоплательщиков", - сказал Гетьманцев.

Налог 18% на переводы с карты на карту

27 декабря 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Таким образом украинская власть выполнила одно из обязательств перед Международным валютным фондом.

Директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Эта информация чрезвычайно возмутила украинцев.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

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