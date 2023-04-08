Налог на недвижимость: сколько и за какие квартиры придется заплатить украинцам

Украинцы до 1 июля получат квитанции для уплаты налога на недвижимость. Платить нужно за квартиры площадью от 60 квадратов и за дома площадью от 120 квадратов.

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Украинцам придется заплатить налог на недвижимость / коллаж фото УНИАН

Украинцам вплоть до 1 июля будут рассылать квитанции на уплату налога на недвижимость. Информация о налоговых нововведениях обнародована на официальном сайте Верховной Рады.

Сообщается, что платить налог нужно будет за квартиры площадью от 60 квадратов и за дома площадью от 120 квадратов.

Далее ‒ ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от типа объектов и их местонахождение в процентах к минимальной заработной плате, установленной на 1 января 2023 года, и не может превышать 1,5% за квадратный метр.

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Поскольку в 2023 году налог начисляется за отчетный 2022 год, то и ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01 февраля 2022 года, которая составляла 6,7 тысячи гривен (таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100 грн 50 копеек).

К примеру, говорят эксперты, человек владеет квартирой в Киеве общей площадью в 65 квадратных метров. Далее ‒ сумма налога рассчитывается как произведение общей площади квартиры, уменьшенной на 60 квадратных метров и ставки налога, которая утвержденная решением Киевской мэрии. В частности, для квартир в Киеве ставка налога составляет 1,5 процента (90,0 грн за метр квадратный). То есть владельцу вышеуказанной квартиры нужно будет заплатить 502,5 гривен.

К слову, если у человека в наличии в собственности объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

Напомним, популярное украинское финучреждение Monobank с 1 сентября 2022 года повысило тариф на снятие наличных в банкоматах. С этого дня за снятие собственных средств украинцы платят не 0,5% от суммы (как было ранее), а 0,9%.

Позднее єкономист Илья Несходовский заявил, что своими атаками на объекты критической инфраструктуры Россия может временно остановить предоставление банковских услуг в Украине РФ, но полностью "положить" банковскую систему у страны-оккупанта не получится. В связи с этим украинцам, которые привыкли пользоваться карточками, лучше всегда иметь плюс-минус недельный запас налички.

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