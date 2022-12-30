В Украине готовят налог на снятие наличных в банкомате - СМИ

По данным журналистов, именное такое нововведение предусмотрено обновленной концепцией налоговой реформы (известная также как "10−10−10").

Украинцам готовят налог на снятие наличных в банкомате - СМИ / коллаж фото УНИАН

В Украине рассматривается идея о введении дополнительного налога на снятие наличных денег. Об этом пишет портал "Экономическая правда".

По данным журналистов, именно такое нововведение предусмотрено обновленной концепцией налоговой реформы (известная также как "10−10−10"), которую курирует замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

Авторы документа говорят, что их цель − борьба с теневой экономикой и схемами по уклонению от налогообложения. Налогообложение, по убеждению авторов концепции "10−10−10", должно повысить стоимость сверток по НДС, выплаты зарплат в конвертах, теневого трудоустройства и большинства других схем.

Планируется, что будет работать налог на наличные деньги таким образом − при снятии, к примеру, 100 грн в банкомате или в кассе банка со счета человека будут списываться 100 грн и налог. Правда, идет еще обсуждение − поэтому окончательный размер ставки неизвестен. По словам источника журналистов в Офисе президента, вовлеченного в реформу, она "точно будет меньше 10%".

При этом существует вероятность того, что в финальную версию законопроекта такой налог не войдет. В частности, это будет зависеть от размеров окончательных ставок НДС и НДФЛ, которые авторам реформы удастся отстоять во время дискуссии с международными партнерами.

Однако почти наверняка в налоговой реформе будут другие ограничения на наличные расчеты. Среди них — запрет на снятие наличных юридическими лицами и запрет продажи за наличность подакцизной продукции.

Напомним, популярное украинское финучреждение Monobank с 1 сентября повысило тариф на снятие наличных в банкоматах. С этого дня за снятие собственных средств украинцы платят не 0,5% от суммы (как было ранее), а 0,9%.

Позднее єкономист Илья Несходовский заявил, что своими атаками на объекты критической инфраструктуры Россия может временно остановить предоставление банковских услуг в Украине РФ, но полностью "положить" банковскую систему у страны-оккупанта не получится. В связи с этим украинцам, которые привыкли пользоваться карточками, лучше всегда иметь плюс-минус недельный запас налички.

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