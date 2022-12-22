РФ может временно "положить" банковскую систему Украины: сколько нужно иметь наличных

Если банковские услуги в Украине временно будут приостановлены, деньги никуда не исчезнут. Украинцам, которые привыкли к карточкам, стоит иметь запас наличных.

Россия может временно остановить предоставление банковских услуг в Украине РФ / УНИАН

Своими атаками на объекты критической инфраструктуры Россия может временно остановить предоставление банковских услуг в Украине РФ, но полностью "положить" банковскую систему у страны-оккупанта не получится. В связи с этим украинцам, которые привыкли пользоваться карточками, лучше всегда иметь плюс-минус недельный запас налички. Об этом рассказал экономист Илья Несходовский.

По его словам, банковская система Украины стала устойчивее по сравнению с началом полномасштабного вторжения и в целом является "очень прогрессивной по сравнению даже с западными аналогами", передает Obozrevatel.

Однако, если РФ продолжит ракетные атаки на объекты критической инфраструктуры, будет отключаться электроэнергия и мобильная связь, это сделает невозможным доступ к привычным электронным сервисам на какой-то срок.

"Поэтому нужно иметь примерно недельный запас наличных денег, которого хватит на текущие расходы. Не нужно снимать все – деньги никуда не исчезнут. Однако как бы вы ни привыкли к карточкам, имейте такой запас", – посоветовал экономист.

Несходовский добавил, что в целом защита банковской системы Украины надежна.

"Первый краш-тест мы прошли в Херсоне. И несмотря на оккупацию, ограничение электроснабжения и мобильной связи ... совершенно никто не потерял со своего счета деньги", – сказал он.

Эксперт также уточнил, что хакерские атаки не страшны для банковской системы, ведь саму массированную из них она пережила в самом начале полномасштабной войны. С тех пор ее усилили и сделали еще устойчивее.

"Это была массированная харьковская атака на все банковские и государственные структуры. Они хотели сломать нашу систему, но она даже тогда устояла. Теперь она усилена. Поэтому опасаться, что банковская система полностью "ляжет", не нужно. Но на некоторое время они могут банковские услуги остановить", – резюмировал Несходовский.

Атака дронов на Киев и проблемы со светом

Утром 19 декабря в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за атаки иранскими дронами-камикадзе "Шахид".

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки дронами по Киеву есть повреждения объектов критической инфраструктуры.

Как рассказал глава КМВА Сергей Попко, столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed".

Вследствие вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Многие остались без света, связи и интернета.

По состоянию на 22 декабря ситуация до сих пор остается сложной. Большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, длительность которых невозможно регламентировать.

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