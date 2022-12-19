Графики не действуют: на Киевщине и Днепропетровщине экстренные отключения после атаки "шахедов"

В результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры.

Веерные отключения, свет / коллаж фото УНИАН

В Украине в понедельник, 19 декабря, ввели аварийные отключения электроэнергии после ночной атаки российских оккупантов.

"В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света", - сказано на сайте ДТЭК.

Это означает, что графики стабилизационных отключений не работают.

Графики также не работают в Днепре и области - там введены экстренные отключения света.

Сообщение от ДТЭК / dtek-dnem.com.ua/ua

Напомним, в результате ночной атаки дронами по Киеву 19 декабря есть повреждения объектов критической инфраструктуры, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением", – заявил он.

Иранские беспилотники также атаковали Днепр.

"Силы ПВО ночью "охотились" два БПЛА оккупантов. Минус два "Шахеда". Вражеские птицы сбили в небе над областью после полуночи. Благодарю наших мощных защитников неба за то, что уберегли людей от возможной трагедии", - рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

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