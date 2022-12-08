Риск отключения света в Киеве на 5-7 дней: жителям столицы советую запасаться водой

В компании Киевводоканал советуют на случай длительного блекаута в столице запастись водой, причем как для бытовых, так и для технических нужд.

Киевлян просят меньше расходовать воду утром и вечером / Коллаж ua.depositphotos.com

Если в Киеве не будет света от 5 до 7 дней, централизованное водоснабжение обеспечить не удастся. Расходовать воду нужно умеренно, особенно, когда фиксируется ее максимальное потребление – с 7 до 10 утра и с 17 до 22 часов вечера. Для бытовых и технических нужд следует запасаться водой. Об этом заявили в Киевводоканале.

Как сообщает НВ, в компании рассказали о том, что если электроэнергии не будет от 5 до 7 дней, обеспечить централизованным водоснабжением людей не удастся.

"Следовательно, в случае прекращения электроснабжения от 5 до 7 дней "Киевводоканал" не сможет оказывать услуги по централизованному водоотводу", - говорится в сообщении.

Также людей призвали экономить воду, особенно с 7 до 10 часов утра и с 17 до 22 часов вечера. В эти часы фиксируется максимальное потребление воды.

Людям посоветовали сделать запас воды на случай длительных отключений электроснабжений. Воду нужно набрать как для бытовых, так и технических нужд.

В Киевводоканале подчеркнули, что компания работает над покупкой генераторов, чтобы обеспечить водоснабжение Киева в экстренных ситуациях. Созданы пункты разлива воды с ее доставкой населению.

Отключения света в Киеве

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев ранее заявил, что есть определенный прогресс по стабилизации ситуации с электроэнергией. В Киеве отключают от света уже только 25% абонентов. В перспективе столица планирует выйти на плановые отключения.

Мэр столицы Виталий Кличко не исключил ситуации, при которой, если агрессор Россия будет наносить ракетные удары, Киев может столкнуться с очень серьезным кризисом.

"Киев может остаться без света, воды и тепла. Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры", - подчеркнул Кличко.

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