Без электрики, воды и отопления: Кличко заговорил о сценарии "апокалипсиса" в Киеве

По словам Виталия Кличко, в Киеве недостаточно мест в пунктах обогрева для горожан.

Виталий Кличко дал мрачный прогноз и не исключил эвакуацию жителей Киева / УНИАН, Скриншот

В случае продолжения нанесения РФ ударов по украинской инфраструктуре в Киеве не исключен сценарий "апокалипсиса", заявил мэр Виталий Кличко.

По его словам, жителям Киева нет необходимости эвакуироваться сейчас, но они должны быть готовы к этому. Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Киев может остаться без света, воды и тепла. Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры", — заявил столичный градоначальник.

По его словам, в Киеве недостаточно мест в пунктах обогрева.

"На данный момент мы подготовили около 500 узлов автономного теплоснабжения, но для города с населением 3 миллиона человек 500 точек — это ничто", — сказал Кличко.

Сейчас необходимости эвакуироваться нет, но "картина мрачная: в столице не хватает отапливаемых убежищ, чтобы принять все 3,6 млн жителей в случае полных отключений, и люди должны быть готовы к эвакуации в случае ухудшения ситуации", — добавил мэр Киева.

Ракетный террор РФ

Напомним, ранее Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.

Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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