Весь Киев остался без водоснабжения: жителей города призвали запастись водой

Кличко призвал киевлян запастись водой / УНИАН

В среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

"Из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить", - написал мэр.

Кличко призвал киевлян, на всякий случай, запастись водой.

"Просим, на всякий случай, запастись водой. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян", - отметил он.

Также городской голова сообщил, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы восстановить энергоснабжение в столице.

Массированный ракетный удар по Украине

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, пристоличной области и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали. Кроме того, в Киеве в результате прилета есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Прилеты также зафиксированы в Киевской области. Попадание российских ракет фиксировалось по инфраструктурным критическим объектам. Кроме того, в одном из районов Киевской области Россия попала в многоэтажку, на месте работают все компетентные службы.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал фотографии с места, где российская ракета попала в жилой дом. Судя по фото, после удара есть пострадавшие, не исключено, что погибли люди.

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