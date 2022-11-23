Людей выносят на руках: под Киевом российская ракета влетела в многоэтажный дом, много жертв

Попадание ракеты в Киеве / Андрей Небитов

В Киевской области в ходе массированного ракетного удара РФ по Украине 23 ноября зафиксированы прилеты.

Сообщается, что попадание российских ракет фиксировалось по инфраструктурным критическим объектам.

Также в одном из районов Киевской области Россия попала в многоэтажку, на месте работают все компетентные службы. рассказали глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба и начальник Полиции Киевской области Андрей Небытов.

"В области имеем попадание по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам. Есть угроза повторных обстрелов. Оставайтесь в укрытиях!", – написал в 14:31 Кулеба.

Глава Полиции Киевской области Андрей Небитов уточнил, что российская ракета попала по многоэтажке в одном из населенных пунктов области.

"Ракетный удар по Киевщине. На территории одного из районов области зафиксировано попадание в многоэтажку. Начался пожар. Полиция работает на месте происшествия, помогает преодолеть последствия вражеских обстрелов. Прошу всех Оставаться в укрытиях - это сверхважно! Угроза ракетных ударов продолжается, – написал Небитов.

Он также опубликовал фотографии с места, где российская ракета попала в жилой дом. Судя по фото, после удара есть пострадавшие, не исключено, что погибли люди.

Стоит отметить, что СМИ сообщают о 3 жертвах и пострадавших.

Массовый ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработало ПВО, в Киеве, пристоличной области и Винницкой области есть прилеты.

Также сообщалось, что Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. После этого РФ, похоже, решила подтвердить это "звание".

Читайте также: