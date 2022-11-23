РФ поплатилась за ракетные обстрелы: ЕП признал Россию государством – спонсором терроризма

Европарламент признал РФ спонсором терроризма / Reuters, Pixabay

Европейский парламент в среду, 23 ноября, принял резолюцию, в которой Российская Федерация признается государством - спонсором терроризма.

За соответствующий документ отдали свои голоса 575 европейских парламентариев. Против были 8, а 24 воздержались.

Отметим, что жесткая резолюция ЕП была принята в ответ на ракетные удары РФ по критической инфраструктуре Украины.

За резолюцию проголосовали сегодня в Страсбурге в рамках пленарного заседания ЕП, призвав к его всеобъемлющей международной изоляции террористического режима РФ.

Реакция Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма.

"Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", — подчеркнул глава государства.

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Признание РФ спонсором терроризма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отметил, что, после всего совершенного Россией, слово "терроризм" стало фактически ее вторым именем. Поэтому признание ее спонсором терроризма будет просто юридической фиксацией реальности.

Ранее сообщалось о том, что США могут официально признать Россию страной-спонсором терроризма. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена сделать это. Если Блинкен этого не сделает, то Конгресс США будет принимать соответствующее решение самостоятельно.

Таким образом, Пелоси предупредила Блинкена о намерениях Конгресса. По данным издания, это произошло во время недавнего телефонного разговора.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз призывал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма. Он подчеркнул, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

В мае этого года Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом.

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