Новые санкции и статус спонсора терроризма: Зеленский призвал США наносить новые удары по России

Украина защищается не только от военной агрессии России, но и отстаивает право народов на собственный выбор - Зеленский / Офис президента

Российское государство осуществляет геноцид против народа Украины. Военные страны-агрессора совершают ужасающие военные преступления – пытки, массовые расстрелы, изнасилования. Таких преступления Европа не видела со времен Второй мировой войны. США должны официально признать Россию государством-спонсором терроризма и усиливать дальнейшее санкционное давление на Москву. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Пресс-служба Офиса президента сообщила, что глава государства призвал США признать Россию государством-спонсором терроризма и продолжить работу над усилением санкций в отношении Москвы.

Читайте такжеРоссия – страна-террорист, ее действия в Украине это геноцид: сейм Литвы принял резолюцию"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством - спонсором терроризма", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что сегодня Украина борется не только с агрессией России, но и отстаивает демократические ценности, свободы и право народов на свободный выбор своего будущего.

Глава украинского государства акцентировал внимание на том, что Россия осуществляет геноцид против народа Украины. Совершает такие преступления, которых Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"Россия осуществляет геноцид против украинского народа. Совершает военные преступления, которых ужасается весь мир, - пытки, массовые расстрелы, изнасилования. Таких преступлений Европа не видела со времен Второй мировой войны", - сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что США играют особую роль в усилении санкционного давления на РФ. Американский Конгресс уже принял законы, запрещающие импорт российской нефти и приостанавливающие торговые отношения с Россией и Беларусью.

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В Сенате США появилась резолюция о признании РФ государством-спонсором терроризма

Сенаторы Ричард Блументаль и Линдси Грэм уже зарегистрировали резолюцию, на базе которого Штаты могут признать Россию государством-спонсором терроризма. Документ призывает госсекретаря США поддержать такое решение.

На данный момент государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

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