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Зеленский просил Байдена признать Россию спонсором терроризма - WP

15 апреля 2022, 22:29

Байден заявил украинскому коллеге, что готов рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву.

Владимир Зеленский
Зеленский просил Байдена признать Россию спонсором терроризма / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Байдену с призывом, чтобы США признали Россию государством-спонсором терроризма. Это одна из самых мощных и дальновидных санкций в арсенале США, пишет The Washington Post.

Обращение Зеленского поступило во время недавнего телефонного разговора с Байденом, который был сосредоточен на многогранной реакции Запада на вторжение России в Украину.

Байден заявил украинскому коллеге, что готов рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву.

Такое решение может иметь ряд последствий, включая наложение экономических санкций на десятки других стран, которые продолжают вести бизнес с Россией, замораживание активов Москвы в Соединенных Штатах, включая недвижимость, и запрет разнообразных экспорте товаров двойного назначения.

Предложение Зеленского поступило в то время, когда Вашингтон стремится удержать свою тонкую сеть альянсов на фоне роста цен на энергоносители и инфляции, которые усиливаются беспрецедентным набором санкций против России.

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"Добавления России в список государств-спонсоров терроризма было бы вариантом для ядерной экономики", - написал Джейсон Блазакис, бывший чиновник Госдепартамента и эксперт по определению терроризма.

Мировые лидеры стремятся поддержать украинского президента все более мощными военными, экономическими и дипломатическими средствами.

Но некоторые просьбы Зеленского были отклонены, включая его требование истребителей МиГ-29, которые, по словам некоторых стран НАТО, рискуют начать более широкую войну России в Европе.

Он также попросил европейские страны закрыть свои порты для российских судов и прекратить покупать российскую нефть, что они продолжают делать.

Убийство Россией мирных жителей в Украине и Сирии, ее вероятные убийства и попытки убийства диссидентов и шпионов в зарубежных странах, а также ее поддержка сепаратистов в Украине, которых Соединенные Штаты обвиняют в убийствах, изнасилованиях и истязаниях, могли бы легче отвечать критериям Госдепартамента.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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