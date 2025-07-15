Нашлась на улице одна: где сейчас Алла Пугачева

Кратко:
- Фанаты случайно наткнулись на Аллу Пугачеву
- Они показали, как сейчас выглядит артистка
В июне Алла Пугачева и Максим Галкин устроили себе отпуск в Италии - комик активно делился контентом из путешествия, снятым супругой. Однако куда пара отправилась после этого, артисты скрывали.
Их местоположение случайно раскрыла одна из поклонниц: в своем блоге в Instagram она опубликовала фото с Примадонной. Они встретили артистку во время прогулки по Юрмале, Латвия.
"Алла Борисовна такая легкая, веселая, улыбчивая, позитивная. Мы с ней обнялись при встрече (не успели заснять) - это было очень мило", - поделилась впечатлениями от общения с артисткой ее поклонница.
В комментариях отмечают цветущий вид Аллы Пугачевой, которой юрмальский климат, похоже, идет на пользу.
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Алла Пугачева - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.
Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.
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О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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