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Чат села "взорвался" из-за пяти коров: одна реакция особенно рассмешила пользователей

Юрий Берендий
21 октября 2026, 17:49
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Женщина устроила разнос в сельском чате из-за коров, которые сломали ворота и вытоптали сад.
Чат села
Пять чужих коров устроили погром на огороде: хозяйка не сдержала эмоций / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко:

  • Жительница села пожаловалась в местном чате на пять чужих коров у себя на огороде
  • По её словам, животные сломали ворота и вытоптали молодой сад
  • Видео набрало более 450 тысяч просмотров в Threads

Жительница одного из сел устроила громкий скандал в местном чате из-за пяти чужих коров, которые забрели на её огород, сломали ворота и вытоптали молодой саженцы. Запись с эмоциональным обращением быстро разлетелась по сети.

Об этом сообщила пользовательница под ником a.shevkunova_2004xa в Threads. Автор призналась, что обычно ничего не публикует в этой социальной сети, но для "сельского чата" сделала исключение.

видео дня

Сначала хозяйка обратилась к односельчанам довольно вежливо и попросила как можно скорее разыскать владельцев скота.

"Люди, извините, чьи это коровы? Пять штук у меня по огороду лазают. Быстрее забирайте их, а то сейчас будет беда", - обратилась женщина к соседям.

Уже через несколько секунд вежливость исчезла: женщина перечислила нанесённый ущерб и пригрозила односельчанам правоохранителями.

"Чьи коровы, [черт] (неценз.), мне, [зараза] (неценз.), сломали, [черт] (неценз.), ворота. Сейчас же приходите, забирайте их, [черт] (неценз.), и будете мне сейчас ремонтировать ворота, что за [беспредел] (неценз.)? [Зараза] (неценз.), сад, [черт] (неценз.), молодые потоптали, [черт] (неценз.), приходите, я говорю, [черт] (неценз.), я сейчас позвоню участковому, [черт] (неценз.)", - возмущалась она.

Кто посмеялся над хозяйкой и что она пообещала

Судя по следующему сообщению, кто-то из участников чата отреагировал на обращение весело. Оскорбленная женщина не стала этого терпеть и обратилась к одной из односельчанок по имени.

"Кому-то очень смешно? Бумеранг существует. Это я вам обещаю. Соломия, вам очень смешно? Очень хорошо. Я к вам загляну в гости вместе с участковым. Посмеемся вместе", - пригрозила женщина.

Публикация набрала более 450 тысяч просмотров и свыше 16 тысяч лайков. Самым популярным в комментариях стал отзыв, автор которого процитировала героиню ролика.

"Соломия, вам очень смешно? ? Я просто умираю от смеха", - написала пользовательница a.poliukhovych.

Часть читателей больше интересовалась судьбой животных, поэтому они расспрашивали, чем закончилась история.

"Так коров забрали или нет? ?", - спросила одна из пользовательниц.

Автор поста предположила, что скот всё-таки вернули хозяевам, а впоследствии добавила, что в том же чате уже жаловалась другая женщина.

"Тот же чат, другая женщина, эти коровы не дают покоя: то бегают, то ворота ломают ?", - написала a.shevkunova_2004xa.

Соседские конфликты - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, жительница Великобритании пожаловалась в сети на конфликт с соседом из-за деревьев на её участке. По её словам, мужчина без разрешения срубил деревья и выставил ей счёт на сумму более 1000 фунтов стерлингов. Сосед также утверждал, что одно из деревьев якобы упало на его территорию.

Другая британка обратилась в городские службы из-за соседа, который превратил общий переулок в свалку строительного мусора. После нескольких безуспешных просьб женщина проучила неряшливого соседа, и ему выписали крупный штраф. В переулке возле гаражей появлялись старые шкафы, мешки с гипсокартоном, разбитая плитка и даже старый холодильник.

Пользователи Reddit активно обсуждали видео, на котором фермер спокойно разговаривает со своими коровами. Мужчина объяснил животным ситуацию с водой, ведь не смог запустить скважину из-за неисправного двигателя. На кадрах коровы внимательно слушают и не разбегаются.

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Об источнике: Threads

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