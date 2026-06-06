Сосед без разрешения срубил деревья женщины и потребовал деньги

Мужчина решил проблему с деревьями по-своему, но оказался в центре скандала после того, как потребовал деньги с их владелицы.

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Сосед без разрешения срубил деревья женщины / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Зачем сосед прислал счет за работы, которых никто не заказывал

Какие последствия могут ждать инициатора вырубки

Что советуют делать в подобных ситуациях

Жительница Великобритании рассказала в сети о конфликте с соседом, который, по ее словам, без согласия вырубил деревья на ее участке, а затем неожиданно прислал счет на сумму более 1000 фунтов стерлингов.

История быстро стала вирусной и вызвала бурные споры среди пользователей интернета. Подробностями британка поделилась на популярном форуме Reddit.

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Женщина рассказала, что получила электронное письмо, оформленное как счет за удаление дерева и пня. При этом она утверждает, что никогда не давала разрешения на проведение работ и не соглашалась оплачивать их.

Более того, ранее сосед лишь упоминал о планах обсудить обрезку деревьев, но о полном удалении, по ее словам, речи не шло.

Неожиданный счет после вырубки деревьев

После получения документа женщина связалась с соседом и заявила, что не намерена платить за работы, которые не заказывала. В ответ мужчина начал настаивать, что пытался заранее обсудить ситуацию, однако она считает эти аргументы необоснованными.

По словам автора публикации, сосед также утверждал, что одно из деревьев якобы упало на его территорию. Женщина заявила, что не видела подтверждений этому и намерена выяснить все обстоятельства через страховую компанию.

Сосед также утверждал, что одно из деревьев якобы упало на его территорию / Фото: скриншот с Youtube

Пользователи встали на сторону хозяйки участка

Под постом люди оставили сотни комментариев. Многие пользователи заявили, что сосед не только не имеет права требовать оплату, но и сам может столкнуться с претензиями за уничтожение чужой собственности.

"Вы ни за что не несете ответственности. Однако вы можете сказать ему, что ожидаете компенсацию за деревья, которые он срубил без вашего разрешения", - написал один из них.

Некоторые комментаторы посоветовали женщине обратиться к юристам, специализирующимся на вопросах недвижимости и земельного права. Другие отметили, что отправленный счет и электронная переписка могут стать доказательством того, что работы были проведены без разрешения владельца деревьев.

Ранее Главред писал о том, что женщина проучила соседа, который заваливал ее мусором. Жительница Великобритании устала терпеть отходы возле дома и обратилась в службы контроля. История о конфликте соседей быстро разлетелась по сети.

Также сообщалось о том, что туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так. Девушка получила комнату в отеле на Ибице, но вскоре поняла, что необычное предложение скрывало неприятный подвох.

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