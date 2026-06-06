Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Сосед без разрешения срубил деревья женщины и потребовал деньги

Константин Пономарев
6 июня 2026, 11:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мужчина решил проблему с деревьями по-своему, но оказался в центре скандала после того, как потребовал деньги с их владелицы.
Сосед без разрешения срубил деревья женщины
Сосед без разрешения срубил деревья женщины / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Зачем сосед прислал счет за работы, которых никто не заказывал
  • Какие последствия могут ждать инициатора вырубки
  • Что советуют делать в подобных ситуациях

Жительница Великобритании рассказала в сети о конфликте с соседом, который, по ее словам, без согласия вырубил деревья на ее участке, а затем неожиданно прислал счет на сумму более 1000 фунтов стерлингов.

История быстро стала вирусной и вызвала бурные споры среди пользователей интернета. Подробностями британка поделилась на популярном форуме Reddit.

видео дня

Женщина рассказала, что получила электронное письмо, оформленное как счет за удаление дерева и пня. При этом она утверждает, что никогда не давала разрешения на проведение работ и не соглашалась оплачивать их.

Более того, ранее сосед лишь упоминал о планах обсудить обрезку деревьев, но о полном удалении, по ее словам, речи не шло.

Неожиданный счет после вырубки деревьев

После получения документа женщина связалась с соседом и заявила, что не намерена платить за работы, которые не заказывала. В ответ мужчина начал настаивать, что пытался заранее обсудить ситуацию, однако она считает эти аргументы необоснованными.

По словам автора публикации, сосед также утверждал, что одно из деревьев якобы упало на его территорию. Женщина заявила, что не видела подтверждений этому и намерена выяснить все обстоятельства через страховую компанию.

Сосед также утверждал, что одно из деревьев якобы упало на его территорию
Сосед также утверждал, что одно из деревьев якобы упало на его территорию / Фото: скриншот с Youtube

Пользователи встали на сторону хозяйки участка

Под постом люди оставили сотни комментариев. Многие пользователи заявили, что сосед не только не имеет права требовать оплату, но и сам может столкнуться с претензиями за уничтожение чужой собственности.

"Вы ни за что не несете ответственности. Однако вы можете сказать ему, что ожидаете компенсацию за деревья, которые он срубил без вашего разрешения", - написал один из них.

Некоторые комментаторы посоветовали женщине обратиться к юристам, специализирующимся на вопросах недвижимости и земельного права. Другие отметили, что отправленный счет и электронная переписка могут стать доказательством того, что работы были проведены без разрешения владельца деревьев.

Ранее Главред писал о том, что женщина проучила соседа, который заваливал ее мусором. Жительница Великобритании устала терпеть отходы возле дома и обратилась в службы контроля. История о конфликте соседей быстро разлетелась по сети.

Также сообщалось о том, что туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так. Девушка получила комнату в отеле на Ибице, но вскоре поняла, что необычное предложение скрывало неприятный подвох.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
деревья суд недвижимость интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Магнитная буря обрушилась на страну: когда закончится шторм

Магнитная буря обрушилась на страну: когда закончится шторм

11:19Синоптик
Будут активны действия: Сырский сделал важное заявление об изменениях на фронте

Будут активны действия: Сырский сделал важное заявление об изменениях на фронте

10:40Фронт
Взрыв в Днепре: мужчина подорвался на гранате, пострадали полицейские

Взрыв в Днепре: мужчина подорвался на гранате, пострадали полицейские

09:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью: знают лишь единицы

Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью: знают лишь единицы

Какие люди обладают "творческим даром": месяцы рождения с редкими талантами

Какие люди обладают "творческим даром": месяцы рождения с редкими талантами

Новый курс НБУ на 8 июня: что будет с валютой в понедельник

Новый курс НБУ на 8 июня: что будет с валютой в понедельник

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Последние новости

11:19

Магнитная буря обрушилась на страну: когда закончится шторм

11:12

Сосед без разрешения срубил деревья женщины и потребовал деньги

11:10

Совершенно новая закуска из кабачков, которую съедят первой: рецепт за 15 минут

10:56

Кто устроит истерику, а кто будет тише воды: самые спокойные дети по гороскопу

10:40

Будут активны действия: Сырский сделал важное заявление об изменениях на фронте

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
10:05

Кремль может мобилизовать 100 тысяч россиян для операции в Европе — политолог

10:04

Полил клумбу в летний зной и удивился результату: садовод развенчал популярный миф

09:59

Взрыв в Днепре: мужчина подорвался на гранате, пострадали полицейские

08:47

РФ ударила по нескольким областям: число пострадавших растет, разрушений многоФото

Реклама
08:17

Дроны атаковали Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горит нефтебаза, склад БК, морской завод

08:10

Зеленский сделал предложение Путину: Невзлин раскрыл смыслмнение

05:48

Гороскоп на завтра, 7 июня: Девам — неприятности, Стрельцам — прибыль

05:13

Шашлык будет таять во рту: какое мясо выбрать для идеального результата

04:41

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

04:23

Опытные рыбаки будут завидовать: как наловить гору карпов в июне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

03:50

Лучшие советчики по гороскопу: названы самые мудрые знаки зодиака

03:00

Почувствуют вкус богатства: карманы четырех знаков зодиака наполнятся деньгами

01:16

Вернуть деньги за помощь: Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине

00:49

Деньги посыплются с неба: 3 знакам зодиака невероятно повезет после 5 июня

Реклама
05 июня, пятница
23:53

Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

23:48

Бесятся путинистки: Шукшина и племянница-"халк" устроили побоище в студии

23:09

Зеленский увидел "окно возможностей": ближайшие месяцы могут стать решающими для Украины

23:01

Мила Нитич показала, что ей подарила Пугачева: почему она отказалась от подарка

22:42

Более месяца искали 15-летнего подростка на Ровенщине: поиски завершились трагически

22:15

Действительно ли мед не портится годами: пчеловод раскрыл неожиданную правду

22:14

"Пусть сами разбираются": Трамп сделал новое заявление о завершении войны

22:05

100 долларов исчезли после обмена валюты: украинка обвинила ПриватБанк в воровстве

21:35

Ольга Мартыновская показала себя после процедур: как она изменилась

21:17

Будут большие скидки: в Украине резко подешевеет одна категория продуктов

20:52

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослымВидео

20:18

"Слабый ответ": Зеленский резко отреагировал на отказ Путина от встречи

20:09

Майкл Джексон: Киркоров ошарашил новым носом

20:08

Какие украинские имена имеют мощного ангела-хранителя: защищают своих владельцев

19:59

Активист ЦПК Шабунин на грантовые средства нанял адвоката для подполковника Юшка, который помог ему "служить" в Киеве, – ветераны

19:54

Украинка завоевала золото на чемпионате Европы по шахматам и вошла в историю

19:30

Как немцы защищают дом от мух: простой способ со спичечным коробкомВидео

19:10

Путин оказался в затруднительном положении: Денисенко о главном эффекте письма Зеленскогомнение

18:55

Розы будут цвести до самых заморозков: какие три вещи нужно сделать летомВидео

18:43

Мужчина забыл закрыть дверь и был потрясен тем, кто оказался за спинойВидео

Реклама
18:43

Как сказать по-украински "будьте любезны": большинство даже не догадывается

18:38

Соседи будут завидовать: как удвоить урожай помидоров с помощью бананаВидео

18:31

"Не вижу смысла нам встречаться": Путин ответил на письмо ЗеленскогоФото

17:57

В смертельном ДТП в Киеве погиб 12-летний мальчик, что известно о водителе - деталиФото

17:51

Письмо Зеленского Путину всколыхнуло мир: как отреагировали в РФ, США и ЕвропеФото

17:41

Кондиционер может работать хуже из-за одной популярной настройки

17:32

Свекла и морковь вырастут крупными и сладкими: чем их подкормить после всходов

17:31

Что нужно сделать с одеялом и подушками летом: станут свежими и мягкимиВидео

17:12

"Мне ничего не нужно": звезда "Иронии судьбы" жалуется на потерю памяти и одиночество

17:00

"Это серьезный фактор": политолог раскрыл, когда переговоры могут сдвинуться с места

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять