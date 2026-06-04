Соседи не знали, что за закрытой дверью годами происходило немыслимое

Вы узнаете:
- Как тревожные записки раскрыли тайну длиной в 30 лет
- Что обнаружили соцработники за закрытой дверью квартиры
- Почему историей заинтересовались полиция и прокуратура
В польском Кракове раскрылась история, которая шокировала местных жителей и вызвала внимание социальных служб. 50-летняя Магдалена К. могла провести почти 30 лет в полной изоляции, практически не покидая квартиру своих родителей.
О существовании проблемы стало известно лишь после того, как пожилая мать женщины начала оставлять соседям записки с просьбами о помощи. В посланиях упоминалась дочь, чье состояние здоровья стремительно ухудшалось. Об этом пишет Wprost.
Долгое время эти сигналы не приводили к серьезным действиям, однако ситуация изменилась после того, как женщина лично обратилась к жильцам дома.
Загадочные записки встревожили соседей
Жители многоквартирного дома начали находить на балконах открытки и записки с тревожными сообщениями. В них содержались просьбы о помощи и намеки на тяжелое положение дочери одной из семей.
Соседи не сразу поняли масштаб происходящего. Однако после новых обращений пенсионерки стало ясно, что в одной из квартир много лет живет женщина, практически полностью отрезанная от внешнего мира.
Женщина в закрытой комнате
После очередного сигнала в квартиру прибыли сотрудники социальных служб. По информации польских журналистов, отец Магдалены сначала не хотел открывать одну из комнат.
Когда специалисты все же получили доступ внутрь, там находилась 50-летняя женщина. По данным местных СМИ, она долгие годы не работала, почти не поддерживала социальных контактов и имела ограниченный доступ к медицинской помощи.
Состояние здоровья женщины
Неофициальные источники сообщают, что состояние Магдалены оказалось крайне тяжелым. Женщина испытывала сильную боль и нуждалась в экстренной медицинской помощи.
После госпитализации ей провели срочную операцию на брюшной полости. Представители городского центра социальной помощи подтвердили, что продолжают поддерживать с ней связь и помогают в процессе восстановления.
Смотрите в видео о том, как тревожные записки раскрыли тайну длиной в 30 лет:
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Об источнике - Wprost
Wprost - это польское еженедельное издание, которое освещает широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищи.
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