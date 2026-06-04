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Соседи не знали, что за закрытой дверью годами происходило немыслимое

Константин Пономарев
4 июня 2026, 14:15
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Тревожные записки с просьбами о помощи помогли раскрыть тайну женщины, которая десятилетиями оставалась отрезанной от общества.
Женщина могла провести почти 30 лет в полной изоляции
Женщина могла провести почти 30 лет в полной изоляции / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как тревожные записки раскрыли тайну длиной в 30 лет
  • Что обнаружили соцработники за закрытой дверью квартиры
  • Почему историей заинтересовались полиция и прокуратура

В польском Кракове раскрылась история, которая шокировала местных жителей и вызвала внимание социальных служб. 50-летняя Магдалена К. могла провести почти 30 лет в полной изоляции, практически не покидая квартиру своих родителей.

О существовании проблемы стало известно лишь после того, как пожилая мать женщины начала оставлять соседям записки с просьбами о помощи. В посланиях упоминалась дочь, чье состояние здоровья стремительно ухудшалось. Об этом пишет Wprost.

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Долгое время эти сигналы не приводили к серьезным действиям, однако ситуация изменилась после того, как женщина лично обратилась к жильцам дома.

Загадочные записки встревожили соседей

Жители многоквартирного дома начали находить на балконах открытки и записки с тревожными сообщениями. В них содержались просьбы о помощи и намеки на тяжелое положение дочери одной из семей.

Соседи не сразу поняли масштаб происходящего. Однако после новых обращений пенсионерки стало ясно, что в одной из квартир много лет живет женщина, практически полностью отрезанная от внешнего мира.

Женщина в закрытой комнате

После очередного сигнала в квартиру прибыли сотрудники социальных служб. По информации польских журналистов, отец Магдалены сначала не хотел открывать одну из комнат.

Жители многоквартирного дома начали находить на балконах открытки и записки с тревожными сообщениями
Жители многоквартирного дома начали находить на балконах открытки и записки с тревожными сообщениями / Фото: скриншот с Youtube

Когда специалисты все же получили доступ внутрь, там находилась 50-летняя женщина. По данным местных СМИ, она долгие годы не работала, почти не поддерживала социальных контактов и имела ограниченный доступ к медицинской помощи.

Состояние здоровья женщины

Неофициальные источники сообщают, что состояние Магдалены оказалось крайне тяжелым. Женщина испытывала сильную боль и нуждалась в экстренной медицинской помощи.

После госпитализации ей провели срочную операцию на брюшной полости. Представители городского центра социальной помощи подтвердили, что продолжают поддерживать с ней связь и помогают в процессе восстановления.

Смотрите в видео о том, как тревожные записки раскрыли тайну длиной в 30 лет:

Ранее Главред писал о том, что семья растила "дочь", не зная кем она была за пределами дома. Пара считала девушку дочерью, праздновала день рождения и готовила документы на удочерение. Однако "12-летняя девочка" оказалась совсем не той за кого себя выдавала.

Также сообщалось о том, что мужчина решил отомстить после развода и разрушил дом с семьей внутри. Семейный конфликт закончился арестом. Мужчина снес часть дома экскаватором, подвергнув опасности жену и детей.

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Об источнике - Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, которое освещает широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищи.

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