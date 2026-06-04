Семья растила "дочь", не зная кем она была за пределами дома

Семья считала девушку дочерью, праздновала день рождения и готовила документы на удочерение. Однако "12-летняя девочка" оказалась взрослой женщиной.

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Взрослая женщина больше года выдавала себя за 12-летнюю девочку / Коллаж Главред, фото: Newsflash

Вы узнаете:

Как 37-летней женщине удалось убедить семью, что ей 12 лет

Почему "родители" не заподозрили обман больше года

Что помогло полиции раскрыть необычную аферу

В Бразилии правоохранители раскрыли необычную аферу, которая вызвала широкий резонанс в обществе. По данным полиции, 37-летняя женщина почти полтора года выдавала себя за 12-летнюю девочку, сумев войти в доверие к семье, которая приняла ее как собственного ребенка.

Подозреваемая использовала имя Габриэле и рассказывала окружающим, что якобы сбежала от жестокого обращения в семье. Благодаря этой истории она получила поддержку местной религиозной общины, а затем нашла постоянное жилье у пары, которая решила помочь ребенку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. Об этом пишет Daily Star.

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Как женщине удалось убедить окружающих

Следователи установили, что девушка тщательно поддерживала образ несовершеннолетней. Она говорила высоким голосом, использовала детские бутылочки и соски, спала с одеялом для комфорта и демонстрировала поведение, характерное для ребенка.

Кроме того, она рассказывала о различных заболеваниях, включая аутизм, а также утверждала, что в детстве подвергалась насилию и была вынуждена принимать гормональные препараты. По ее словам, именно это объясняло ее взрослую внешность и физическое развитие.

Девушка тщательно поддерживала образ несовершеннолетней / Фото: Newsflash

Полиция считает, что такие истории помогали ей вызывать сочувствие и избегать неудобных вопросов. За время проживания в семье женщина неоднократно имитировала панические атаки и демонстрировала сильную эмоциональную зависимость от своих "родителей.

Семья считала ее собственной дочерью

По информации местных СМИ, супруги настолько привязались к девушке, что относились к ней как к родному ребенку. Они обеспечивали ее всем необходимым, покупали лекарства и помогали решать бытовые вопросы.

Семья даже устроила ей праздник по случаю 12-летия и всерьез обсуждала возможность официального удочерения. При этом подозреваемая постоянно находила причины, чтобы избежать оформления документов и не проходить официальные процедуры.

Семья считала девушку собственной дочерью / Фото: Newsflash

По словам следователей, женщина также убедила своих опекунов не записывать ее в школу. Она утверждала, что таким образом ее сможет найти жестокий отец, от которого она якобы скрывается.

Что помогло раскрыть аферу

Обман раскрылся только после того, как один из родственников семьи обратился в полицию с подозрениями. Начав проверку, правоохранители выяснили, что "12-летняя девочка" на самом деле является взрослой женщиной.

Во время допроса подозреваемая призналась в использовании ложной личности.

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Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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