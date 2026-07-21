Михаила Федорова начали готовить к президентским выборам – The Times

После увольнения из Минобороны Федорова начали рассматривать как возможного кандидата в президенты.

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Михаила Федорова начали готовить к президентским выборам / Коллаж Главред, фото: Михайло Федоров/Telegram, Shutterstock

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Федоров после отставки получил несколько предложений о работе

Федорову предлагают создать собственную политическую силу

После ухода Михаила Федорова с должности министра обороны в его окружении начали обсуждать перспективы участия политика в будущих президентских выборах. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники, близкие к бывшему чиновнику.

По информации издания, 35-летнему Федорову предлагают создать собственную политическую силу, которая сделает ставку на борьбу с коррупцией. Как рассказал один из его союзников, эту инициативу уже поддерживают несколько народных депутатов. Сам экс-министр через своего пресс-секретаря комментировать публикацию отказался.

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The Times также пишет, что после отставки Федоров получил несколько предложений о работе, в том числе от генерального директора американской технологической компании Palantir Алекса Карпа. Однако, по словам близкого к политику человека, он решил отказаться, заявив, что намерен остаться в Украине и продолжить "работать ради победы".

Собеседник издания из числа депутатов президентской партии отметил, что резонанс вокруг увольнения Федорова значительно повысил его политическую узнаваемость. По его словам, многие уже начинают готовиться к тому моменту, когда в Украине вновь станет возможным проведение выборов.

Кроме того, The Times ссылается на результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного в прошлом месяце. Согласно исследованию, уровень доверия к Михаилу Федорову якобы превышает показатель доверия к президенту Владимиру Зеленскому. При этом наиболее высоким доверием среди украинцев, как утверждается, продолжают пользоваться известные военные, в частности бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Вместе с тем издание напоминает, что в условиях действия военного положения законодательство Украины не допускает проведение президентских выборов.

Отставка Федорова - последние новости

Как сообщал Главред, 15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины. Он назвал службу на этой должности честью и подчеркнул, что команда ведомства работала круглосуточно, несмотря на сложные обстоятельства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не принял решения, вернется ли Михаил Федоров на пост министра обороны в составе нового правительства, кадровый состав которого до сих пор формируется.

Кроме того, советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко прокомментировал массовые акции протеста, которые проходят во многих городах Украины после увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны. Он подчеркнул, что сигнал протестующих был услышан, но для реализации решений требуется время.

Михаил Федоров отказался от новой должности, которую ему на выходных предложил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщал Financial Times со ссылкой на осведомленные о ситуации источники. Президент предлагал Федорову должность в Совете национальной безопасности и обороны с прямым доступом к себе и полномочиями по надзору за оборонными инновациями и военной реформой.

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Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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