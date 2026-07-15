Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы: что изменилось

Федоров подвел итоги своей работы на посту министра обороны, рассказав об изменениях в сфере закупок, поставках дронов и мотивации военнослужащих.

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Федоров ушел из Минобороны - что успел и не успел изменить / Коллаж: Главред, фото: Михаил Федоров/Telegram (https://t.me/zedigital)

Ключевые тезисы:

Федоров подтвердил увольнение с поста министра обороны

Рассказал об отключении Starlink для россиян и рекордных закупках дронов

Назвал три задачи, которые не удалось реализовать

Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины. После ухода он обнародовал развернутый отчет о работе команды, перечислив ключевые изменения, которых удалось добиться за время руководства оборонным ведомством, а также отметив направления, где реформы еще не завершены. Об этом сообщил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в Facebook.

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Он назвал службу на этой должности честью и подчеркнул, что команда ведомства работала круглосуточно, несмотря на сложные обстоятельства.

"Это была большая честь - служить украинскому народу на посту министра обороны", - написал Федоров.

Дроны, закупки и новая система финансирования

По словам министра, одним из первых шагов стало ограничение доступа россиян к Starlink, что существенно ослабило их возможности вести войну с помощью дронов. Не имея в начале срока полномочий утвержденного бюджета, команда ведомства рискнула направить средства из фонда денежного обеспечения в конце года на развитие технологий - mid-strike, FPV на оптоволокне, недорогую разведку, наземные робототехнические комплексы, дроны-перехватчики и дроны для глубоких ударов. Благодаря этому за четыре месяца удалось закупить больше дронов, чем за весь предыдущий год.

Пост Михаила Федорова / Скриншот

Пост Михаила Федорова / Скриншот

Отдельным направлением стала программа "Логистический локдаун" с собственным финансированием, которая вместе с точечными закупками позволила нарушить логистику противника и начать изоляцию Крыма. Продлено финансирование "Линии дронов" - основы для поставок беспилотников Силам беспилотных систем, а также запущена поддержка штурмовых подразделений, делающих ставку на технологии. В закупках ввели 70% предоплаты через портал Brave1 Маркет и полностью изменили систему тендеров, в частности на дальнобойную артиллерию и сотни тысяч дронов, что, по оценке ведомства, сэкономило государству миллиарды долларов. Впервые через тендерную процедуру закупили тысячи пикапов, багги и квадроциклов для войск.

Эффективность противовоздушной обороны, по данным Федорова, существенно возросла после интеграции Павла Лазаря в Военно-воздушные силы и внедрения процедуры разбора каждой массированной атаки: процент перехвата дронов вырос с 83% до 91%, а крылатых ракет - с 47% до 87%. Впервые заключен контракт на поставку ракет для Patriot PAC-2 GEM-T, подана заявка на закупку ракет PAC-3 за счет европейского кредита, а с июля бригады и корпуса начнут получать запланированные поставки дронов без ручного вмешательства.

Символическим событием Федоров назвал испытания новой баллистической разработки Минобороны, проведенные в день освобождения правительства.

"Символично, что в день отставки правительства провели успешные испытания баллистической системы, разрабатывавшейся в зоне ответственности Министерства обороны. Кардинально изменили техническое задание и доказали максимальную точность. На 30% снизили цену. Украина войдет в новую лигу", - отметил Федоров.

Среди других результатов - контракт на закупку самолетов Gripen для борьбы с носителями кассетных боеприпасов, совместная с военными операция "Ашан", которая на полгода остановила механизированное наступление врага, запуск экспортной программы Drone Deal, а также создание Trophy Lab для изучения партнерами трофейных российских разработок и Defense AI Center A1 для внедрения искусственного интеллекта в военное дело. Кроме того, начата трансформация условий службы: контракты с определёнными сроками, одни из самых высоких в мире зарплат для пехоты и штурмовиков, открытие рынка иностранного рекрутинга и новые стимулы для возвращения военных, самовольно покинувших часть. По словам Федорова, на трех заседаниях "Рамштайна" удалось переломить нарратив россиян о поражении Украины и зафиксировать поддержку партнеров на сумму $40 млрд в этом году - без учета средств европейского кредита.

Что не удалось реализовать

Не все планы удалось довести до конца. Федоров признал, что организационную трансформацию Министерства обороны по стандартам НАТО завершить не успели: новую структуру запустили, часть руководителей уволили, но увольнение тех, кто тормозил изменения, нужно было проводить более решительно. Также не удалось полностью перевести закупки на тендерную систему.

Формирование культуры ответственности за принятые решения Федоров оставил в качестве задачи на будущее.

"Верю, что именно героический украинский народ сформирует эту институциональную культуру", - написал он.

В заключение он поблагодарил команду, семью и всех, кто поддерживал ведомство на протяжении его срока полномочий.

"Я продолжу работать ради миссии, с которой пришел ранее в Министерство обороны, - побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации", - резюмировал Федоров.

Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Отставка правительства - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в отставку. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявления об отставке в Раду. Впоследствии, уже 14 июля, Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Юлией Свириденко.

15 июля Владимир Зеленский заявил, что окончательное кадровое решение в отношении Михаила Федорова еще не принято. Он подчеркнул необходимость диалога между армией и ведомством и указал, что еще не решил судьбу Федорова. По его словам, приоритетами остаются оборонно-промышленный комплекс, территориальные центры комплектования и закрытие воздушного пространства.

Впоследствии президент сообщил, что планирует предложить Игоря Клименко на должность министра обороны вместо Федорова. По данным члена комитета Ольги Василевской-Смаглюк, изменения в правительстве коснутся как минимум десяти должностей.

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О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года - министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом - народный депутат Украины IX созыва. Включён в список "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Штаба Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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