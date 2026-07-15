Не стерпел критику: владелец ресторана начал мстить за плохие отзывы

Вы узнаете:
- Почему хозяин ресторана решил действовать публично
- Что не совпало с негативным отзывом
- Из-за чего спор быстро стал вирусным
В Великобритании разгорелся спор вокруг владельца семейного ресторана, который решил необычным способом бороться с негативными отзывами.
После критики в интернете мужчина опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, чтобы доказать, что недовольные посетители якобы были довольны обслуживанием во время визита. Об этом пишет Daily Mail.
Что произошло
65-летний Педжман Замани уже 36 лет управляет рестораном Zamani's в городе Эшби-де-ла-Зуш (графство Лестершир). В заведении подают блюда кипрской и средиземноморской кухни, а также пиццу и пасту.
Поводом для конфликта стал анонимный отзыв в Google. Семья посетителей поставила ресторану две звезды из пяти, назвав вечер "разочаровывающим и дорогим". Автор отметил, что блюда не оправдали ожиданий, обслуживание показалось недостаточно внимательным, а интерьер был устаревшим и нуждающимся в обновлении.
Владелец решил проверить камеры
После публикации отзыва Замани просмотрел записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность автора. Затем он разместил в местной группе Facebook скриншот с посетителями, утверждая, что они доели заказанные блюда, поблагодарили персонал и даже попросили упаковать оставшуюся пиццу с собой.
По словам владельца, мужчина из компании во время обслуживания показывал жест "большой палец вверх", который он воспринял как знак одобрения.
В своем сообщении Замани заявил, что негативный анонимный отзыв несправедливо вредит репутации его бизнеса, и пригрозил опубликовать переписку с автором. Позже публикацию он удалил.
Что было в отзыве
Несмотря на положительное первое впечатление от уютной террасы и коктейлей, посетительница написала, что основные блюда оказались разочаровывающими.
Среди претензий были: слишком соленый соус к курице, сухое мясное блюдо, тяжелая пицца вместо ожидаемой тонкой основы, недостаточное внимание со стороны персонала и устаревший интерьер.
При этом автор отметила, что сотрудники были вежливы.
Реакция пользователей
Публикация владельца ресторана вызвала активное обсуждение в соцсетях. Многие местные жители сочли использование записей с камер видеонаблюдения для ответа на критику непрофессиональным.
Некоторые пользователи заявили, что после такого инцидента не захотят посещать ресторан, а другие назвали поведение владельца чрезмерно эмоциональным.
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Об источнике: Daily Mail
Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.
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