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Не стерпел критику: владелец ресторана начал мстить за плохие отзывы

Константин Пономарев
15 июля 2026, 18:16
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Негативный отзыв о ресторане привел к громкому конфликту. Владелец нашел автора по камерам видеонаблюдения и перенес ситуацию в соцсети.
После критики в интернете мужчина опубликовал кадры с камер видеонаблюдения
После критики в интернете мужчина опубликовал кадры с камер видеонаблюдения / Коллаж Главред, фото: Daily Mail

Вы узнаете:

  • Почему хозяин ресторана решил действовать публично
  • Что не совпало с негативным отзывом
  • Из-за чего спор быстро стал вирусным

В Великобритании разгорелся спор вокруг владельца семейного ресторана, который решил необычным способом бороться с негативными отзывами.

После критики в интернете мужчина опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, чтобы доказать, что недовольные посетители якобы были довольны обслуживанием во время визита. Об этом пишет Daily Mail.

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Что произошло

65-летний Педжман Замани уже 36 лет управляет рестораном Zamani's в городе Эшби-де-ла-Зуш (графство Лестершир). В заведении подают блюда кипрской и средиземноморской кухни, а также пиццу и пасту.

Поводом для конфликта стал анонимный отзыв в Google. Семья посетителей поставила ресторану две звезды из пяти, назвав вечер "разочаровывающим и дорогим". Автор отметил, что блюда не оправдали ожиданий, обслуживание показалось недостаточно внимательным, а интерьер был устаревшим и нуждающимся в обновлении.

Владелец решил проверить камеры

После публикации отзыва Замани просмотрел записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность автора. Затем он разместил в местной группе Facebook скриншот с посетителями, утверждая, что они доели заказанные блюда, поблагодарили персонал и даже попросили упаковать оставшуюся пиццу с собой.

После публикации отзыва Замани просмотрел записи с камер видеонаблюдения
После публикации отзыва Замани просмотрел записи с камер видеонаблюдения / Фото: Daily Mail

По словам владельца, мужчина из компании во время обслуживания показывал жест "большой палец вверх", который он воспринял как знак одобрения.

В своем сообщении Замани заявил, что негативный анонимный отзыв несправедливо вредит репутации его бизнеса, и пригрозил опубликовать переписку с автором. Позже публикацию он удалил.

Что было в отзыве

Несмотря на положительное первое впечатление от уютной террасы и коктейлей, посетительница написала, что основные блюда оказались разочаровывающими.

Среди претензий были: слишком соленый соус к курице, сухое мясное блюдо, тяжелая пицца вместо ожидаемой тонкой основы, недостаточное внимание со стороны персонала и устаревший интерьер.

Ресторан Zamani's в городе Эшби-де-ла-Зуш, графство Лестершир
Ресторан Zamani's в городе Эшби-де-ла-Зуш, графство Лестершир / Фото: Daily Mail

При этом автор отметила, что сотрудники были вежливы.

Реакция пользователей

Публикация владельца ресторана вызвала активное обсуждение в соцсетях. Многие местные жители сочли использование записей с камер видеонаблюдения для ответа на критику непрофессиональным.

Некоторые пользователи заявили, что после такого инцидента не захотят посещать ресторан, а другие назвали поведение владельца чрезмерно эмоциональным.

Ранее Главред писал о том, что бездомная россиянка терроризирует ресторан в чужой стране. Туристка из России оказалась без жилья в Таиланде и поселилась возле ресторана. Предприниматель просит помочь вернуть женщину на родину.

Также сообщалось о том, что россияне жалуются на нехватку бензина. Топливный кризис в России подтолкнул автомобилистов к покупке необычных таблеток. Специалисты усомнились в их эффективности и безопасности.

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Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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