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"В состоянии боевой готовности": у Путина выступили с новыми угрозами ядерным оружием

Юрий Берендий
15 июля 2026, 15:17
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Помощник Путина заявил, что ядерная триада на море готова к немедленному реагированию, а Кремль уже планирует наращивание флота до 2050 года.
'В состоянии боевой готовности': у Путина выступили с новыми угрозами ядерным оружием
Ядерная угроза Патрушева - ядерный флот РФ в состоянии боевой готовности / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Патрушев заявил о полной готовности морских ядерных сил РФ
  • Флот РФ действует в различных районах Мирового океана
  • Кремль готовит программу кораблестроения до 2050 года

Морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности. Об этом заявил помощник российского диктатора и военного преступника Путина, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в комментарии российским пропагандистским СМИ.

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"Наши морские стратегические ядерные силы находятся в полной боевой готовности", - подчеркнул Патрушев.

Кроме того, по его словам, Военно-морской флот страны-агрессора России выполняет задачи по защите национальных интересов далеко за пределами территориальных вод - корабли и подводные лодки несут службу в различных районах Мирового океана.

Патрушев заверил, что состояние ядерной триады на море не вызывает сомнений, а все подразделения функционируют в режиме, обеспечивающем немедленное реагирование на любые изменения оперативной обстановки. Он также коснулся того, как Кремль учитывает потенциальные риски со стороны других государств.

"Все угрозы, исходящие от вероятных противников, учитываются в планах развития ВМФ, в частности в Стратегии развития Военно-морского флота до 2050 года. Особое внимание этим угрозам уделяется в проекте программы кораблестроения ВМФ до 2050 года", - отметил соратник военного преступника Путина.

Долгосрочное планирование, по словам Патрушева, и в дальнейшем будет оставаться основой развития морских сил России. Стратегия предусматривает не только учет рисков, но и перевооружение флота на десятилетие вперед.

"Планы развития ВМФ корректируются с учётом новых вызовов, что позволяет сохранять паритет и обеспечивать защиту рубежей страны на десятилетия вперёд", - подытожил украинофоб Патрушев.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Существует ли угроза ядерного сценария - комментарий эксперта

Секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова оценила вероятность того, что Кремль может прибегнуть к эскалации войны в случае угрозы потери оккупированного Крыма. В интервью Главреду она высказала мнение, что дополнительных рычагов для существенного обострения ситуации, кроме политического упрямства, у Владимира Путина фактически не осталось.

По её мнению, российскому диктатору вряд ли удастся добиться непосредственного участия белорусской армии в войне против Украины. Эксперт считает, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко сосредоточен прежде всего на собственных внутренних проблемах и не заинтересован в открытом втягивании своей страны в боевые действия.

Курносова также отметила, что, помимо административных ресурсов, у Кремля нет действенных инструментов для кардинального изменения ситуации в свою пользу.

"Что касается ядерного оружия, то категорически против его применения выступает Китай. А без китайской поддержки сегодняшняя Россия просто не сможет", - резюмировала Курносова.

Ядерные угрозы РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Иван Ступак заявил, что ядерная угроза со стороны Беларуси является выдумкой для шантажа Запада и доказательств наличия оружия пока нет. Он пояснил, что нет доказательств наличия ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, белорусская армия не имеет доступа к обслуживанию боеголовок, и вероятность реального удара со стороны Москвы равна нулю.

В то же время военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что применение ядерного оружия со стороны России маловероятно и для Украины это не ожидаемый вариант действий противника. Он подчеркнул, что ядерное оружие не будет применено из-за отсутствия эффекта неожиданности и появления у Украины средств поражения. Эксперт также привел данные о наличии в России 11 атомных станций и 35 действующих энергоблоков, которые могут пострадать в случае ударов.

Reuters сообщало, что российские ультранационалисты, которых называют "ястребами", призывают Кремль к более жестким действиям против Украины. Агентство пишет, что они призывают к ядерным ударам и полной мобилизации. По данным Reuters, среди требований были удары по правительственным объектам в Киеве, ликвидация президента Украины и заявления Константина Малофеева о войне "всеми доступными средствами".

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О персоне: Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического толка, выдающийся деятель антипутинской оппозиции. В 1990–1993 годах - депутат Ленинградского совета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор "Маршей несогласных" и массовых протестных акций 2011–2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

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