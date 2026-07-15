Два миллиона долларов: миллиардерша из Индии выгуляла редчайшую сумку в мире

Иша Амбани одолжила сумочку у своей матери, которая владеет ошеломительной коллекцией.

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Миллионерша выгуляла дорогую сумку / Коллаж Главред, фото Instagram/ ishaambani

Кратко:

Как выглядит самая дорогая сумка в мире

Как выглядела дочь миллиардера

Миллиардерша Иша Амбани выгуляла самую дорогую сумку Birkin в истории, появившись с ней на Неделе высокой моды в Париже. Об этом пишет Hello.

Дочь Мукеша Амбани посетила показ Рахула Мишры, где ее сфотографировали с сумкой Birkin Sac Bijou. По данным Privé Porter и Sotheby's, стоимость сумки оценивается примерно в 2 миллиона долларов - что делает ее одной из самых дорогих моделей бренда.

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Дочь миллиардера выгуляла дорогущий аксессуар / Фото скриншот Instagram/ ishaambani

Мини-сумочка, входящая в коллекцию Haute Bijouterie, разработанную Пьером Харди, изготовлена ​​из 18-каратного белого золота и вручную инкрустирована 3025 бриллиантами огранки "бриллиант" общим весом более 111 карат. Бриллианты круглой огранки, закрепленные в оправе, соединены между собой и украшены на клапане белой золотой отделкой с эффектом крокодиловой кожи. Высота сумки составляет всего несколько дюймов, и на самом деле она принадлежит матери Иши.

Что касается ее наряда, то 34-летняя девушка выглядела потрясающе в сером платье с вырезом в форме бандо и элегантными рюшами. Корсетный лиф был украшен замысловатыми драгоценностями и мерцающими пайетками, а юбка демонстрировала тонкий эффект омбре. Она завершила образ подходящей шалью, накинутой на плечи, чтобы придать ей еще больше роскоши.

Дочь миллиардера выгуляла дорогущий аксессуар / Фото скриншот Instagram/ ishaambani

Из аксессуаров Иша выбрала пару украшенных драгоценными камнями туфель на каблуке с открытым носком и серию украшений Lorraine Schwartz. В ее колье была одна 30-каратная бриллиантовая капля огранки "кушон" весом 40 карат. Оно идеально сочеталось с ее серьгами-гвоздиками с бриллиантами грушевидной формы и кольцом с бриллиантом овальной огранки весом 7 карат.

Роскошные локоны звезды были зачесаны назад в элегантную гладкую прическу, а ее макияж излучал мягкий гламур благодаря дымчатым глазам, бронзовым щекам и телесным губам.

Иша - дочь индийского бизнесмена Мукеша Амбани. Он является председателем и управляющим директором Reliance Industries, крупнейшей публичной компании Индии. По состоянию на июнь 2026 года он занимал 22-е место в списке самых богатых людей Азии и мира с состоянием в 91,8 миллиарда долларов США. Он женат на Ните Амбани, и у пары трое детей - близнецы Акаш и Иша, родившиеся в 1991 году, и младший сын Анант, родившийся в 1995 году.

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