Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Рыдающая Кардашьян получила шокирующий диагноз после МРТ

Алена Кюпели
24 октября 2025, 13:58обновлено 24 октября, 14:57
70
Американская знаменитость и звезда реалити поделилась своим состоянием здоровья.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян получила диагноз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Кратко:

  • Какой диагноз поставили звезде
  • Кого она обвинила

Ким Кардашьян получила шокирующую новость: врачи обнаружили у неё небольшую аневризму во время МРТ, и обвинила в этом своего бывшего супруга Канье Уэста.

Как пишет Page Six, Кардашьян позвонила своей старшей сестре Кортни Кардашьян после того, как врачи обнаружили у неё "небольшую" аневризму — (выпячивание или вздутие кровеносного сосуда в головном мозге, согласно данным клиники Майо).

видео дня

Услышав эту ужасную новость, Кортни приложила руку к сердцу и просто сказала: "Ух ты!"

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян удивила диагнозом / Instagram

После того, как врачи сообщили ей эту новость, и она задалась вопросом: "Какого чёрта это происходит?", они сообщили ей, что аневризмы могут быть вызваны "стрессом".

45-летняя актриса, у которой с бывшим мужем Уэстом есть дети Норт (12 лет), Сейнт (9 лет), Чикаго (7 лет) и Псалм (6 лет), считает, что причиной может быть её скандальный развод с рэпером.

Звезда реалити-шоу и Уэст (48 лет) были женаты с 2014 по 2022 год.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Кардашьян угодила в скандал. В частности, она получила негативную реакцию за то, что выставила "грязную" сумку Hermès Birkin на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.

Ранее также стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвуменКим Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммуннымзаболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ким Кардашьян

Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ким Кардашьян новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

14:48Украина
Война в Украине может закончиться раньше 2026 года: эксперт назвал два условия

Война в Украине может закончиться раньше 2026 года: эксперт назвал два условия

14:10Война
В Одесской области прогремели громкие взрывы: регион впервые под атакой КАБов

В Одесской области прогремели громкие взрывы: регион впервые под атакой КАБов

13:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

Последние новости

14:48

Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

14:44

Такого давно не было: в Украине установили космические цены на базовый продукт

14:44

Легенду киевского "Динамо" арестовали в Польше: сейчас он в тюрьме

14:22

"Мать, ты что?": Глущенко раскрыла первую реакцию на ее уход из "Дизель Шоу"

14:10

Война в Украине может закончиться раньше 2026 года: эксперт назвал два условия

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
13:59

Только потеряете деньги: украинцам назвали худшие дни для обмена валюты

13:58

Рыдающая Кардашьян получила шокирующий диагноз после МРТ

13:50

Почему 25 октября нельзя спорить и ссориться: какой церковный праздник

13:45

В Одесской области прогремели громкие взрывы: регион впервые под атакой КАБов

Реклама
13:30

В Житомирской области мужчина подорвал пограничницу и гражданских: первые детали

13:28

Россияне прицельно бьют по домам: появились жуткие кадры обстрела ХерсонаФото

13:18

Так делали еще наши бабушки: как избавиться от мышей и крыс в погребеВидео

13:15

Котлеты без мясорубки и возни: уникальный рецептВидео

13:01

"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

12:58

В Украине серьезный дефицит газа: нардеп призвал отложить начало отопительного сезона

12:55

Урожай будет через месяц: как вырастить клубнику дома на подоконнике

12:50

Чай с российским привкусом: кто стоит за популярными брендами чая - расследование

12:47

У россиян массово погас свет после дерзкой атаки дронов: первые детали

12:35

Часть Украины засыплет мокрым снегом: где и когда ждать осадков

12:33

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Овнам - заглянуть в себя, Водолеям - подумать о теле

Реклама
12:30

"Десятки погибших": Дмитрий Дикусар обратился к украинцам и сделал заявление

12:16

Впал в кому после мобилизации: в Киеве в ТЦК умер парень

12:10

Придут беды, несчастья и проблемы: в какие годы нельзя праздновать День рождения

12:00

Зона опасности расширяется: Валерий Яковенко - о рисках дальнобойных КАБ и FPV-дронов

11:57

Учитывается ли стаж при работе на полставки: важные нюансы для пенсии

11:56

Партия Порошенко на 5 лет "оккупировала" помещение в центре Киева и зарабатывала на субаренде — военный о выселении "Евросолидарности"

11:47

Под завалами ищут людей: Россия обстреляла КАБами Харьков, есть раненые

11:44

Вид удивляет многих: в Украине нашли необычный, но очень редкий грибВидео

11:38

Сразу несколько переломов: Анна Саливанчук попала в больницу с сыном

11:25

Газ могут отключать по часам: почему это опаснее, чем веерные отключения светаВидео

11:24

"Она покинула проект": участница "Холостяка" слила правду о шоу

11:17

"Идут бои за каждый двор": в ВСУ сказали, где на фронте обостряется ситуация

11:02

День зимнего солнцестояния 2025: когда будет и чего категорически нельзя делать в эту дату

10:53

Киев под давлением: в США рассказали, как Трамп добивается мирных переговоров

10:41

Наемники закончились, РФ отправляет на фронт штурмовые роты из женщин - Атеш

10:34

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы

10:33

"Жил с проститутками": Бедняков передал язвительный привет предательнице Тодоренко

10:28

Одни регионы будет заливать дождями, а в других будет потепление: прогноз погоды на выходные

10:23

Скорлупа будет "слетать" сама: что надо добавить в воду при варке яиц

10:20

В РФ скончался легендарный КВНщик из Пятигорска

Реклама
10:03

Жесткие санкции пока в резерве: почему Трамп выбрал средний вариант давления на РФ - WSJ

09:58

Резкая смена риторики РФ: в ISW рассказали, почему Путин и Медведев "атакуют" Трампа после санкций

09:48

Звезда "Женского квартала" показала своего бойфренда - детали

09:45

Цена уже перевалила за 100 гривен: в Украине неуклонно дорожает один продукт

09:29

В Германии призывают ограничить въезд для молодых украинцев: в чем причина

09:28

Таким вы это блюдо точно не видели: рецепт шубы в розовых блинахВидео

09:08

Вопреки всему: знаки зодиака, которые поступают по-своему и не следуют правилам

08:42

Часть россиян осталась без света: ночью дроны атаковали две области РФВидео

08:22

Смогут ли санкции США заставить Путина прекратить войну: появился прогноз аналитиков

08:10

Провал РФ на фронте и потери оккупантов в октябремнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять