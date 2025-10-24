Рыдающая Кардашьян получила шокирующий диагноз после МРТ

Американская знаменитость и звезда реалити поделилась своим состоянием здоровья.

Ким Кардашьян получила диагноз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян получила шокирующую новость: врачи обнаружили у неё небольшую аневризму во время МРТ, и обвинила в этом своего бывшего супруга Канье Уэста.

Как пишет Page Six, Кардашьян позвонила своей старшей сестре Кортни Кардашьян после того, как врачи обнаружили у неё "небольшую" аневризму — (выпячивание или вздутие кровеносного сосуда в головном мозге, согласно данным клиники Майо).

Услышав эту ужасную новость, Кортни приложила руку к сердцу и просто сказала: "Ух ты!"

Ким Кардашьян удивила диагнозом / Instagram

После того, как врачи сообщили ей эту новость, и она задалась вопросом: "Какого чёрта это происходит?", они сообщили ей, что аневризмы могут быть вызваны "стрессом".

45-летняя актриса, у которой с бывшим мужем Уэстом есть дети Норт (12 лет), Сейнт (9 лет), Чикаго (7 лет) и Псалм (6 лет), считает, что причиной может быть её скандальный развод с рэпером.

Звезда реалити-шоу и Уэст (48 лет) были женаты с 2014 по 2022 год.

Напомним, ранее Кардашьян угодила в скандал. В частности, она получила негативную реакцию за то, что выставила "грязную" сумку Hermès Birkin на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.

Ранее также стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвуменКим Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммуннымзаболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.

О персоне: Ким Кардашьян Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

