Певица Анна Асти сорвала планы российских пропагандистов.

Анна Asti заболела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Асти

Вы узнаете:

Анна Асти слегла

Чем заболела предательница Украины

Певица Анна Asti, предавшая Украину и сбежавшая в террористическую РФ, внезапно слегла с болезнью. Как сообщают пропагандистские росСМИ, она даже не может встать с постели.

Предательницу продолжают преследовать неудачи. Недавно она добилась участия в крупном телевизионном проекте "Голос" на федеральном канале РФ. Однако перед самым началом съемок певица занемогла настолько, что их пришлось отменять. Своей болезнью Asti подвела около 300 человек — трех наставников, 120 участников и огромную команду.

видео дня

Анна Асти сорвала съемки / фото: instagram.com, Анна Асти

"Чтобы что-то сорвалось — это шок для всех, для всей команды! 300 человек в моменте в подвешенном состоянии. С утра мне позвонил продюсер и сказал, что наставница заболела. Я говорю: "И что вот прям настолько заболела, что не дойти до кадра?". Сказали, что даже не может встать. Вот так вот у нас сегодня началось утро", — возмутилась ведущая Яна Чурикова.

Как сообщается, Asti могла подхватить новую заразу — гонконгский грипп, симптомами которого являются сильная слабость, температура 39, насморк и боль в горле. Вряд ли руководство федеральных каналов РФ погладит по головке артистку за такую подставу, ведь они уже несут колоссальные убытки, а планы оказались сорваны.

Анна Асти диагноз / фото: instagram.com, Анна Асти

"Все мы завязаны на ответе менеджмента Анны Asti. Если они говорят, что стало лучше и она в силе завтра сесть в кресло, то тогда мы работаем. Но сейчас все в подвешенном состоянии", — пожаловалась ведущая.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что телеведущий и капитан шоу "Я люблю Украину" Александр Педан откровенно рассказал, как изменились его приоритеты в праздничный период. По словам ведущего, раньше работа и карьера занимали почти все его время, даже на Рождество.

Также на неформальном саммите глав СНГ в Санкт-Петербурге собралась целая тусовка лояльных к кремлевской власти артистов. Также там выступили предательницы Украины Таисия Повалий и Наташа Королева. Не обошлось и без фирменного издевательства со стороны российского диктатора.

О персоне: Анна Асти Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti, сообщает Википедия. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2022 года, где работает, и ни словом не обмолвилась про полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

