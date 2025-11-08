Вы узнаете:
Певица Анна Asti, предавшая Украину и сбежавшая в террористическую РФ, вскоре может покинуть российскую сцену. Карьера артистки в стране-агрессоре, куда она уехала в надежде на перспективы и большие гонорары, стремительно рушится. Об этом сообщают росСМИ.
По словам одной из коллег певицы, исполнительница все больше отдаляется от шоу-бизнеса и теряет интерес к творчеству. Она не только не желает выступать, но и лишается полезных связей с бомондом страны-агрессора, где ее и раньше недолюбливали за сложный характер.
"С ней уже не о чем разговаривать. Все темы — про деревню или про лошадей", — заявляет инсайдер.
Люди, близкие к российским звездам, отмечают, что Асти все чаще увлекается сельской жизнью, животными и тишиной, и ей попросту нечем заинтересовать коллег. Однако не исключено, что, осознав падение своей популярности, артистка начнет паниковать и искать поддержки у влиятельных друзей и покровителей.
"Постоянно рассказывает, как хорошо ей в деревне с животными. Превратилась в колхозницу. Мне кажется, она доиграется, что о ней все просто забудут. Будет потом у Филиппа на плече плакать, просить вернуть ее на сцену", — подытожил источник.
Анна Асти — лишь очередной пример в череде предателей Украины, которым судьба готовит жесткий урок. Последние новости неутешительны для артисток, переметнувшихся на сторону страны-агрессора: российские СМИ активно взялись за уничтожение их репутации. Это в очередной раз подтверждает универсальное правило: предателям не рады нигде.
О персоне: Анна Асти
Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti, сообщает Википедия. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2022 года, где работает, и ни словом не обмолвилась про полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.
