Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 21 декабря

Ангелина Подвысоцкая
20 декабря 2025, 20:27
Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в области нескольких очередей.
График отключения света на 21 декабря / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что известно:

  • В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов
  • В Киеве и Киевской области 21 декабря вводят графики отключения света

В Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 21 декабря. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.

Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.

Графики отключения света в Киеве

ДТЭК вводит графики отключения света для Киева в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1:
  • с 00:30 до 4:00;
  • с 11:00 до 15:00;
  • с 21:30 до 24:00;
  • очередь 1.2:
  • с 00:30 до 4:00;
  • с 11:00 до 15:00;
  • с 21:30 до 24:00;
  • очередь 2.1:
  • с 11:00 до 18:00;
  • с 21:30 до 24:00;
  • очередь 2.2:
  • с 00:30 до 4:00;
  • с 11:00 до 18:00;
  • с 21:30 до 24:00;
  • очередь 3.1:
  • с 4:00 до 7:30;
  • с 14:30 до 18:30;
  • очередь 3.2:
  • с 4:00 до 7:30;
  • с 14:30 до 18:30;
  • очередь 4.1:
  • с 6:00 до 11:00;
  • с 16:00 до 21:30;
  • очередь 4.2:
  • с 4:00 до 7:30;
  • с 14:30 до 20:00;
  • очередь 5.1:
  • с 7:30 до 11:30;
  • с 18:00 до 21:30;
  • очередь 5.2:
  • с 00:00 до 00:30;
  • с 7:30 до 11:30;
  • с 18:00 до 22:00;
  • очередь 6.1:
  • с 00:00 до 00:30;
  • с 8:00 до 14:30;
  • с 18:00 до 21:30;
  • очередь 6.2:
  • с 00:00 до 00:30;
  • с 7:30 до 11:30;
  • с 18:00 до 21:30.

Экспертная оценка последствий для разных регионов

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут разными.

"Сказать, что отключения будут длиться везде по 12 часов, было бы неправильно. Центральная часть страны в целом более уязвима к отключениям", - пояснил эксперт.

По его словам, Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными. "Когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия поступает с наших АЭС, возникает ситуация, похожая на те, что мы уже наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил Гончар.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в понедельник, 15 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины. По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
