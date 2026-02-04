Всю жизнь чистили картошку неправильно: один простой трюк разорвал Сеть

Благодаря одному инструмент можно вести по картофелине непрерывно — вверх и вниз, не отрывая лезвие от поверхности.

Как правильно чистить картошку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чистка картофеля кажется делом элементарным, но, как выяснилось, большинство делает это не самым удобным способом.

В соцсетях завирусился кухонный лайфхак, который, по словам пользователей, заметно ускоряет процесс и делает его проще, пишет Express.

Автор популярного видео, собравшего свыше 14 миллионов просмотров, обратила внимание на конструкцию обычной овощечистки. Оказалось, что её лезвие подвижно и рассчитано не только на движение в одну сторону. Благодаря этому инструмент можно вести по картофелине непрерывно — вверх и вниз, не отрывая лезвие от поверхности.

Держа овощ в руке, блогер одним плавным движением снимает кожуру почти целиком, без рывков и остановок. Такой подход позволяет очистить картофель быстрее и с меньшими усилиями.

Некоторые зрители усомнились в безопасности метода, опасаясь порезов. Однако автор пояснила, что риск минимален: лезвие всё время прижато к овощу и не "гуляет" в воздухе, а значит, шансов задеть кожу гораздо меньше, чем при привычных прерывистых движениях.

/ инфографика: Главред

Тем, кто всё же не чувствует себя уверенно на кухне, она посоветовала удерживать картофелину вилкой — так процесс станет ещё спокойнее и безопаснее.

Как добиться идеального картофеля в мундире: рекомендации шефов

Чтобы картофель получился ароматным внутри и с хрустящей корочкой снаружи, не нужны сложные приёмы или дорогие продукты. Профессиональные повара советуют лишь не допускать типичных промахов: не заворачивать клубни в фольгу, не прокалывать их перед готовкой и отказаться от микроволновки. Эти простые правила помогают сохранить влагу, вкус и правильную текстуру блюда.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

