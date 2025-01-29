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Варить картошку не нужно: шеф-повар поделился уникальным рецептом пюре

Руслана Заклинская
29 января 2025, 19:21
42
Известный повар раскрыл необычный способ приготовления пюре, который знают единицы.
Варить картошку не нужно: шеф-повар поделился уникальным рецептом пюре
Как приготовить картофельное пюре, как в ресторане / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Как приготовить нежное картофельное пюре и без комочков
  • Почему картофель лучше запекать, а не варить

Картофельное пюре - это настоящая классика домашней кухни, которая согревает в холодное время года. Однако, чтобы получить идеальную кремовую текстуру без комочков, нужно знать несколько важных нюансов. Довольно легко допустить ошибку, из-за которой пюре станет слишком густым или жидким.

Главред узнал способ приготовления идеального пюре.

видео дня

Шеф-повар ресторана Fallow поделился уникальным способом приготовления этого любимого гарнира. В своем видео TikTok он объяснил, что секрет нежного пюре состоит в том, что нужно не варить картофель, а запекать его в духовке, пишет The Daily Mirror.

Пошаговый рецепт

  1. Выложите картофель на противень, щедро посыпав его крупной солью.
  2. Запекайте в духовке при температуре 160-180°C, пока он не станет мягким внутри.
  3. Когда картофель готов, просто смахните остатки соли.
  4. Разрежьте запеченный картофель пополам.
  5. Еще горячим перетрите через сито или пресс для картофеля, используя его кожуру для проталкивания мякоти.
  6. Предварительно подогрейте молоко и сливочное масло.
  7. Добавьте молоко с маслом к картофелю, перемешивая до получения нежной текстуры.
  8. Если пюре становится слишком густым, постепенно добавьте еще немного молока.

Перед подачей повар рекомендует проверить блюдо на приправы и добавить соль, перец и другие специи по желанию. Также он советует использовать кожуру картофеля в качестве гарнира, а не выбрасывать.

Смотрите видео приготовления картофельного пюре:

Почему этот способ работает лучше, чем варка

Этот метод покорил сеть - видео просмотрели более 30 000 раз. Некоторые зрители отметили, что впервые узнали о запекании в соли. Другие удивлялись выбору белого перца для пюре.

Соль при запекании выполняет роль изолятора, помогая картофелю равномерно прогреваться и сохранять влагу. Это особенно полезно, поскольку клубни картофеля не всегда имеют одинаковый размер, а такой способ позволяет избежать пересушивания.

Также при запекании сохраняетсяестественная влажность, и картофель не размокает в воде. Во время варки часть крахмала и аромата вымывается в воду, а во время запекания он остается внутри.

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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