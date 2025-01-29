Варить картошку не нужно: шеф-повар поделился уникальным рецептом пюре

Вы узнаете:
- Как приготовить нежное картофельное пюре и без комочков
- Почему картофель лучше запекать, а не варить
Картофельное пюре - это настоящая классика домашней кухни, которая согревает в холодное время года. Однако, чтобы получить идеальную кремовую текстуру без комочков, нужно знать несколько важных нюансов. Довольно легко допустить ошибку, из-за которой пюре станет слишком густым или жидким.
Главред узнал способ приготовления идеального пюре.
Шеф-повар ресторана Fallow поделился уникальным способом приготовления этого любимого гарнира. В своем видео TikTok он объяснил, что секрет нежного пюре состоит в том, что нужно не варить картофель, а запекать его в духовке, пишет The Daily Mirror.
Пошаговый рецепт
- Выложите картофель на противень, щедро посыпав его крупной солью.
- Запекайте в духовке при температуре 160-180°C, пока он не станет мягким внутри.
- Когда картофель готов, просто смахните остатки соли.
- Разрежьте запеченный картофель пополам.
- Еще горячим перетрите через сито или пресс для картофеля, используя его кожуру для проталкивания мякоти.
- Предварительно подогрейте молоко и сливочное масло.
- Добавьте молоко с маслом к картофелю, перемешивая до получения нежной текстуры.
- Если пюре становится слишком густым, постепенно добавьте еще немного молока.
Перед подачей повар рекомендует проверить блюдо на приправы и добавить соль, перец и другие специи по желанию. Также он советует использовать кожуру картофеля в качестве гарнира, а не выбрасывать.
Смотрите видео приготовления картофельного пюре:
@fallow_restaurant How to make the ultimate mashed potatoes... like a chef! ?? #mashedpotato#chefskills#cheftipsandtricks♬ apart of me - Takayoshi
Почему этот способ работает лучше, чем варка
Этот метод покорил сеть - видео просмотрели более 30 000 раз. Некоторые зрители отметили, что впервые узнали о запекании в соли. Другие удивлялись выбору белого перца для пюре.
Соль при запекании выполняет роль изолятора, помогая картофелю равномерно прогреваться и сохранять влагу. Это особенно полезно, поскольку клубни картофеля не всегда имеют одинаковый размер, а такой способ позволяет избежать пересушивания.
Также при запекании сохраняетсяестественная влажность, и картофель не размокает в воде. Во время варки часть крахмала и аромата вымывается в воду, а во время запекания он остается внутри.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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