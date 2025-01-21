Изумительные пальчики из вчерашнего картофельного пюре - бомбический рецепт

Замечательный рецепт приготовления вкуснейших пальчиков.

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Пальчики из картофеля - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/, instagram.com/vistovska_cooking/

Если у вас осталось картофельное пюре, то попробуйте приготовить из него пальчики с интересной подачей. Готовится это блюдо легко, а понравится всем вашим родным.

Кстати, подавать пальчики можно и с топленным маслом, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.

Пальчики из картофеля – рецепт

Ингредиенты:

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картофель 500 г

яйцо 1 шт.

мука 200 г

соль, перец по вкусу

бекон

лук

Отварите картофель в мундире, очистите и натрите на мелкой терке, также можно использовать и уже готовое пюре.

Добавьте к картофелю яйцо, специи и муку. Вымесите мягкое тесто.

Сформируйте пальчики, для легкости работы с тестом лучше всего делать изделия влажными руками.

Отварите пальчики в кипятке, когда всплывут варите еще 2 минуты.

Подавайте с поджаренным луком и беконом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить пальчики:

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Кто такая vistovska_cooking vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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