Изумительные пальчики из вчерашнего картофельного пюре - бомбический рецепт

Если у вас осталось картофельное пюре, то попробуйте приготовить из него пальчики с интересной подачей. Готовится это блюдо легко, а понравится всем вашим родным.
Кстати, подавать пальчики можно и с топленным маслом, сообщает Главред со ссылкой на vistovska_cooking.
Пальчики из картофеля – рецепт
Ингредиенты:
- картофель 500 г
- яйцо 1 шт.
- мука 200 г
- соль, перец по вкусу
- бекон
- лук
Отварите картофель в мундире, очистите и натрите на мелкой терке, также можно использовать и уже готовое пюре.
Добавьте к картофелю яйцо, специи и муку. Вымесите мягкое тесто.
Сформируйте пальчики, для легкости работы с тестом лучше всего делать изделия влажными руками.
Отварите пальчики в кипятке, когда всплывут варите еще 2 минуты.
Подавайте с поджаренным луком и беконом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить пальчики:
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Кто такая vistovska_cooking
vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.
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