Берем картофельное пюре и вафли, и готовим ужин на всю семью - рецепт просто "вау"

Частенько после ужина остается немного картофельного пюре, которое только мешает в холодильнике. Главред нашел рецепт, как превратить пюре в вкуснейшую закуску, ваши родные будут в восторге от таких бризолей.
Бризоли с интересной начинкой – рецепт
Ингредиенты:
- вафли
- картофельное пюре
- колбаса
- яйца
- специи по вкусу
- растительное масло для жарки
Берем картофельное пюре (теплое) и смазываем каждую вафельку. Рекомендуем использовать уже готовые небольшие круглые вафли или же можете разрезать обычные.
Между двумя вафельками, начинкой внутрь, ставим ломтик колбасы.
Взбиваем яйца, окунаем бризоли в яйца и обжариваем на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить бризоли:
Кто такая vistovska_cooking
vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.
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