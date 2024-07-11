Берем картофельное пюре и вафли, и готовим ужин на всю семью - рецепт просто "вау"

Рецепт отменных бризолей с невероятно аппетитной начинкой.

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Бризоли с интересной начинкой рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/, скрин instagram.com/vistovska_cooking/

Частенько после ужина остается немного картофельного пюре, которое только мешает в холодильнике. Главред нашел рецепт, как превратить пюре в вкуснейшую закуску, ваши родные будут в восторге от таких бризолей.

Бризоли с интересной начинкой – рецепт

Ингредиенты:

вафли

картофельное пюре

колбаса

яйца

специи по вкусу

растительное масло для жарки

Берем картофельное пюре (теплое) и смазываем каждую вафельку. Рекомендуем использовать уже готовые небольшие круглые вафли или же можете разрезать обычные.

видео дня

Между двумя вафельками, начинкой внутрь, ставим ломтик колбасы.

Взбиваем яйца, окунаем бризоли в яйца и обжариваем на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить бризоли:

Кто такая vistovska_cooking vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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