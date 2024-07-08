Ложка будет стоять: рецепт нереального абрикосового варенья - такое не купишь

Рецепт густого абрикосового варенья, которое станет настоящей находкой зимой.

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Густое абрикосовое варенье - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить очень необычное густое абрикосовое варенье, в котором буквально ложка будет стоять. Такое варенье идеально подойдет к блинчикам, выпечке или же просто к чаю.

Густое абрикосовое варенье – рецепт

Ингредиенты:

абрикосы (без косточки) - 0,5 л

сахар – 0,5 л

лимонная кислота - на кончик ножа

Абрикосы нарежьте на кубики, отправьте в глубокую сковороду или же кастрюлю с толстым дном.

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Варите до закипания на максимальном огне, все время помешивая. Через 5 минут после закипания отключите огонь.

Теперь через 5 минут добавьте сахар, варите еще 5 минут после закипания.

Добавьте лимонную кислоту и варите 1 минуту.

Разложите варенье в простерилизованные банки и закатайте крышками.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить густое абрикосовое варенье:

Кто такая cook_julija_simonchuk? cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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