Ложка будет стоять: рецепт нереального абрикосового варенья - такое не купишь

Предлагаем вам приготовить очень необычное густое абрикосовое варенье, в котором буквально ложка будет стоять. Такое варенье идеально подойдет к блинчикам, выпечке или же просто к чаю.
Густое абрикосовое варенье – рецепт
Ингредиенты:
- абрикосы (без косточки) - 0,5 л
- сахар – 0,5 л
- лимонная кислота - на кончик ножа
Абрикосы нарежьте на кубики, отправьте в глубокую сковороду или же кастрюлю с толстым дном.
Варите до закипания на максимальном огне, все время помешивая. Через 5 минут после закипания отключите огонь.
Теперь через 5 минут добавьте сахар, варите еще 5 минут после закипания.
Добавьте лимонную кислоту и варите 1 минуту.
Разложите варенье в простерилизованные банки и закатайте крышками.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить густое абрикосовое варенье:
Кто такая cook_julija_simonchuk?
cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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