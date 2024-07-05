Нескучный салат из огурцов за 5 минут: шикарный рецепт

Если вам надоела простая овощная нарезка, но нужно быстренько приготовить что-то к ужину, тогда этот рецепт точно пригодится. Главред нашел очень интересный рецепт салата из огурцов, которые найдутся в каждом холодильнике.
Салат из огурцов – новый рецепт
Ингредиенты (на глаз):
- Огурцы свежие
- Синий лук
- Кукуруза консервированная
Для заправки:
- Сливочный сыр – 2-3 ст. л.
- Соль
- Перец
- Гранулированный чеснок
- Вода и растительное масло по 1 ст. л.
Огурцы нарежьте кружочками, лук полукольцами, добавьте кукурузу.
Для заправки смешайте сливочный сыр (ваш любимый), соль, перец, чеснок, добавьте воду и масло.
Все перемешайте и заправьте овощи.
При подаче салат можно посыпать нарезанным зеленым луком. Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить салат из огурцов:
Кто такая cook_julija_simonchuk?
cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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