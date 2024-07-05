Нескучный салат из огурцов за 5 минут: шикарный рецепт

Предлагаем вам рецепт очень интересного салата из обычных огурцов, но с "изюминкой".

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Салат из огурцов - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/cook_julija_simonchuk/, pixabay.com/

Если вам надоела простая овощная нарезка, но нужно быстренько приготовить что-то к ужину, тогда этот рецепт точно пригодится. Главред нашел очень интересный рецепт салата из огурцов, которые найдутся в каждом холодильнике.

Салат из огурцов – новый рецепт

Ингредиенты (на глаз):

Огурцы свежие

Синий лук

Кукуруза консервированная

Для заправки:

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Сливочный сыр – 2-3 ст. л.

Соль

Перец

Гранулированный чеснок

Вода и растительное масло по 1 ст. л.

Огурцы нарежьте кружочками, лук полукольцами, добавьте кукурузу.

Для заправки смешайте сливочный сыр (ваш любимый), соль, перец, чеснок, добавьте воду и масло.

Все перемешайте и заправьте овощи.

При подаче салат можно посыпать нарезанным зеленым луком. Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить салат из огурцов:

Кто такая cook_julija_simonchuk? cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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