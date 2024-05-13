Салат из крабовых палочек за минуту: сразу готовьте двойную порцию

Новый рецепт салата с крабовыми палочками, который не оставит никого равнодушным.

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Свежий весенний салат с крабовыми палочками / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

У вас точно есть несколько рецептов салата с крабовыми палочками, предлагаем вам еще один интересный и он точно станет вашим фаворитом.

Этот салат с крабовыми палочками можно приготовить не только на праздничный стол, но и на обычный ужин, ведь готовится он быстро и легко.

Весенний салат с крабовыми палочками – новый рецепт

Вам понадобится:

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крабовые палочки – 250 г;

огурец – 2 шт.;

яйца – 3 шт.;

сухарики – 70 г;

кукуруза – 1/2 банка;

лук – 1/2 шт.;

соль, перец – по вкусу;

майонез.

Крабовые палочки, огурцы и отваренные яйца нарезаем на кубики.

По желанию, лук можно предварительно ошпарить кипятком, его также нарезаем на кубики.

В миску отправляем подготовленные ингредиенты, добавляем сухарики, кукурузу, соль, перец и майонез.

Все перемешиваем и готово!

Кстати, вместо репчатого лука в этот салат можно добавить зеленый лук. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат весенний салат с крабовыми палочками:

Кто такая cook_julija_simonchuk? cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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