Салат из крабовых палочек за минуту: сразу готовьте двойную порцию

У вас точно есть несколько рецептов салата с крабовыми палочками, предлагаем вам еще один интересный и он точно станет вашим фаворитом.
Этот салат с крабовыми палочками можно приготовить не только на праздничный стол, но и на обычный ужин, ведь готовится он быстро и легко.
Весенний салат с крабовыми палочками – новый рецепт
Вам понадобится:
- крабовые палочки – 250 г;
- огурец – 2 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- сухарики – 70 г;
- кукуруза – 1/2 банка;
- лук – 1/2 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- майонез.
Крабовые палочки, огурцы и отваренные яйца нарезаем на кубики.
По желанию, лук можно предварительно ошпарить кипятком, его также нарезаем на кубики.
В миску отправляем подготовленные ингредиенты, добавляем сухарики, кукурузу, соль, перец и майонез.
Все перемешиваем и готово!
Кстати, вместо репчатого лука в этот салат можно добавить зеленый лук. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат весенний салат с крабовыми палочками:
Кто такая cook_julija_simonchuk?
cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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