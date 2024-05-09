Забытый рецепт из детства: салат с "Мивиной" - родные тарелки оближут

У вас точно есть несколько рецептов любимых салатов, которые вы знаете наизусть. Предлагаем вам вернутся немножко в детство и приготовить когда-то очень популярный салат с добавлением "Мивины".
Быстрый салат из "Мивины" с колбасой – рецепт
Вам понадобится:
- вермишель "Мивина" 1 уп.;
- колбаса вареная 100 г;
- белок вареного яйца 2 шт.;
- зеленый лук;
- майонез;
- соль.
Вареную колбасу и белки нарезаем кубиками, отправляем в миску.
Отдельно запарьте вермишель кипятком до готовности, затем нарежьте ее.
Зеленый лук мелко рубим, теперь отправляем подготовленные вермишель и зелень в общую миску.
Добавляем соль по вкусу, заправляем салат майонезом, перемешиваем и готово!
Кстати, для свежести в салат можно добавить зеленый огурец или же свежий помидор. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить быстрый салат с "Мивиной":
Кто такая Мирослава Пекарюк?
Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "МастерШеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.
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