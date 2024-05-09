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Забытый рецепт из детства: салат с "Мивиной" - родные тарелки оближут

Элина Чигис
9 мая 2024, 13:01
107
Рецепт салата с "Мивиной", вкус которого вернет вас в детство, а готовится он проще простого.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт салата с вермишелью быстрого приготовления
Рецепт салата с вермишелью быстрого приготовления / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/, instagram.com/myroslava_pekariuk/

У вас точно есть несколько рецептов любимых салатов, которые вы знаете наизусть. Предлагаем вам вернутся немножко в детство и приготовить когда-то очень популярный салат с добавлением "Мивины".

Быстрый салат из "Мивины" с колбасой – рецепт

Вам понадобится:

  • вермишель "Мивина" 1 уп.;
  • колбаса вареная 100 г;
  • белок вареного яйца 2 шт.;
  • зеленый лук;
  • майонез;
  • соль.

Вареную колбасу и белки нарезаем кубиками, отправляем в миску.

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Отдельно запарьте вермишель кипятком до готовности, затем нарежьте ее.

Зеленый лук мелко рубим, теперь отправляем подготовленные вермишель и зелень в общую миску.

Добавляем соль по вкусу, заправляем салат майонезом, перемешиваем и готово!

Кстати, для свежести в салат можно добавить зеленый огурец или же свежий помидор. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить быстрый салат с "Мивиной":

Кто такая Мирослава Пекарюк?

Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "МастерШеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

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