Забытый рецепт из детства: салат с "Мивиной" - родные тарелки оближут

Рецепт салата с "Мивиной", вкус которого вернет вас в детство, а готовится он проще простого.

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Рецепт салата с вермишелью быстрого приготовления / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/, instagram.com/myroslava_pekariuk/

У вас точно есть несколько рецептов любимых салатов, которые вы знаете наизусть. Предлагаем вам вернутся немножко в детство и приготовить когда-то очень популярный салат с добавлением "Мивины".

Быстрый салат из "Мивины" с колбасой – рецепт

Вам понадобится:

вермишель "Мивина" 1 уп.;

колбаса вареная 100 г;

белок вареного яйца 2 шт.;

зеленый лук;

майонез;

соль.

Вареную колбасу и белки нарезаем кубиками, отправляем в миску.

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Отдельно запарьте вермишель кипятком до готовности, затем нарежьте ее.

Зеленый лук мелко рубим, теперь отправляем подготовленные вермишель и зелень в общую миску.

Добавляем соль по вкусу, заправляем салат майонезом, перемешиваем и готово!

Кстати, для свежести в салат можно добавить зеленый огурец или же свежий помидор. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить быстрый салат с "Мивиной":

Кто такая Мирослава Пекарюк? Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "МастерШеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

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