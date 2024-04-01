Из чего делают "Мивину": не всем известен настоящий состав популярного продукта

Не всем известно, из чего делают лапшу быстрого приготовления, хотя любят ее многие.

https://glavred.info/life/iz-chego-delayut-mivinu-ne-vsem-izvesten-nastoyashchiy-sostav-populyarnogo-produkta-10554665.html Ссылка скопирована

Из чего делают "Мивину"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Различные виды лапши быстрого приготовления, такие как "Мивина", "Ролтон" и другие, являются очень популярными из-за удобства в употреблении такой пищи, а также ее дешевизны. Но не всем известно, из чего делают "Мивину", и полезна она для здоровья или наоборот – вредна.

Наверное, большинство из нас хотя бы раз в жизни попробовали такую лапшу, которую можно просто залить кипятком и употреблять уже через несколько минут. Многие употребляют такой продукт регулярно – кто-то из-за экономии времени на приготовление, кто-то из-за привлекательной цены. Но не может ли такой продукт навредить здоровью?

История создания такой лапши достаточно интересна. Считается, что первая лапша быстрого приготовления появилась в Китае еще в XVI веке. Но в массовое производство такой продукт запустил японец Андо Момофуку. В 1958 году он основал компанию, которая специализировалась на изготовлении лапши Chikin Ramen (со вкусом курицы). Позже продукт распространился также и в других странах.

видео дня

В Украине лапша быстрого приготовления появилась в девяностые годы прошлого века.

На протяжении десятилетий такая лапша претерпела и внешние изменения, и изменения в своем составе. Например, сейчас ее часто делают волнистой. И такая форма придумана не просто так – это создает такой эффект, будто еды в тарелке больше.

Итак, что добавляют в "Мивину" и из чего изготавливают продукт этой и других торговых марок. Сама лапша состоит из муки и подсоленной воды. Именно из этих ингредиентов чаще всего готовится тесто, которое затем нарезается тоненькими полосками и обдается паром. Муку обычно берут пшеничную хлебопекарную.

Но иногда в составе также можно найти крахмал или гуаровую камедь – загустители из картофеля и бобов.

После нарезания и обдавания паром тесто сушат, для чего чаще всего используют кипящее растительное масло. Далее лапшу формируют в брикеты и фасуют.

Как правило, сейчас лапша продается не сама по себе, а с высушенными овощами, специями и солью, которые кладут в пакетики вместе с брикетом лапши. Часто также добавляется небольшое количество зафасованного в маленький пакетик растительного масла или соуса.

Но злоупотреблять таким продуктом в рационе не стоит, ведь он содержит мало белков, клетчатки и витаминов, которые очень важны для здоровья.

Что такое "Мивина"? "Мивина" является торговой маркой пищевых полуфабрикатов, которые выпускает харьковская корпорация "Техноком". С 2010 года фабрика является подразделением "Нестле Украина", и с этого же года выпускает продукцию под еще одной торговой маркой – Nestlé. В 1995 году корпорация "Техноком" начала продажу вермишели быстрого приготовления под названием "Мивина". Вскоре это название стало нарицательным среди украинских потребителей – часто вермишель, которая готовится запариванием кипятком на несколько минут, называют "мивиной", независимо от фирмы-производителя. Компанию основал вьетнамец Фам Нят Вионг. Интересно, что слово "Мивина" происходит от "mì Việt Nam", что в переводе с вьетнамского языка означает "вьетнамская лапша", пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред