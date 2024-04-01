Можно ли есть людям утиные яйца и чем это опасно: ответ удивит

У многих может возникнуть вопрос, почему не едят утиные яйца, ведь их довольно редко можно увидеть в продаже. На самом деле ответ может многих удивить.

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Можно ли есть людям утиные яйца/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Утиные яйца очень редко можно увидеть в продаже в нашей стране, поэтому у многих украинцев логично может возникать вопрос, почему не едят утиные яйца. Действительно, может возникнуть впечатление, что их не едят, ведь услышать что-то об их употреблении или приобрести их достаточно сложно. На самом деле такой продукт можно употреблять в пищу, но только соблюдая ряд правил.

Яйца уток имеют в своем составе много жиров, поэтому они являются идеальным вариантом для добавления в выпечку. В таком случае выпечка будет нежной и воздушной. Но из-за своего состава такие яйца лучше не давать детям до достижения ими 6-летнего возраста, потому что этот продукт не очень хорошо переваривается.

Также запах и вкус таких яиц довольно сильно отличается от привычных нам куриных, и это еще одна причина, почему их реже употребляют в пищу.

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Но основная причина, почему не едят яйца уток или употребляют их очень редко, заключается в том, что в них может содержаться бактерия сальмонелла, попадание в организм которой может привести к серьезным последствиям для здоровья. Часто бывают инфицированы именно яйца водоплавающих птиц – уток и гусей, хотя такие бактерии встречаются и в куриных и перепелиных яйцах. Есть риск заразиться бактерией, если употреблять такие яйца сырыми.

Употреблять утиные яйца в пищу, конечно, можно, но стоит придерживаться ряда важных правил во время приготовления. Варить такие яйца нужно в слегка соленой воде в течение не менее 7 минут. Чтобы продукт был более приятным на вкус, перед приготовлением стоит, чтобы он постоял 30 минут при комнатной температуре.

Но злоупотреблять таким продуктом не стоит, ведь это будет нагрузкой для пищеварительной системы.

Что такое сальмонеллез? Сальмонеллез – это инфекционное заболевание животных, птиц и людей, которое вызывают бактерии рода Salmonella. Это зооноз с фекально-оральным механизмом передачи, характеризуется преимущественным поражением пищеварительной системы с развитием диареи, интоксикации и обезвоживания организма, а иногда и сепсиса и гнояков во внутренних органах, пишет Википедия.

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