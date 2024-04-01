УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли есть людям утиные яйца и чем это опасно: ответ удивит

Алёна Воронина
1 апреля 2024, 19:22
У многих может возникнуть вопрос, почему не едят утиные яйца, ведь их довольно редко можно увидеть в продаже. На самом деле ответ может многих удивить.
Утиные яйца, утка
Можно ли есть людям утиные яйца/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Утиные яйца очень редко можно увидеть в продаже в нашей стране, поэтому у многих украинцев логично может возникать вопрос, почему не едят утиные яйца. Действительно, может возникнуть впечатление, что их не едят, ведь услышать что-то об их употреблении или приобрести их достаточно сложно. На самом деле такой продукт можно употреблять в пищу, но только соблюдая ряд правил.

Яйца уток имеют в своем составе много жиров, поэтому они являются идеальным вариантом для добавления в выпечку. В таком случае выпечка будет нежной и воздушной. Но из-за своего состава такие яйца лучше не давать детям до достижения ими 6-летнего возраста, потому что этот продукт не очень хорошо переваривается.

Также запах и вкус таких яиц довольно сильно отличается от привычных нам куриных, и это еще одна причина, почему их реже употребляют в пищу.

видео дня

Но основная причина, почему не едят яйца уток или употребляют их очень редко, заключается в том, что в них может содержаться бактерия сальмонелла, попадание в организм которой может привести к серьезным последствиям для здоровья. Часто бывают инфицированы именно яйца водоплавающих птиц – уток и гусей, хотя такие бактерии встречаются и в куриных и перепелиных яйцах. Есть риск заразиться бактерией, если употреблять такие яйца сырыми.

Употреблять утиные яйца в пищу, конечно, можно, но стоит придерживаться ряда важных правил во время приготовления. Варить такие яйца нужно в слегка соленой воде в течение не менее 7 минут. Чтобы продукт был более приятным на вкус, перед приготовлением стоит, чтобы он постоял 30 минут при комнатной температуре.

Но злоупотреблять таким продуктом не стоит, ведь это будет нагрузкой для пищеварительной системы.

Что такое сальмонеллез?

Сальмонеллез – это инфекционное заболевание животных, птиц и людей, которое вызывают бактерии рода Salmonella. Это зооноз с фекально-оральным механизмом передачи, характеризуется преимущественным поражением пищеварительной системы с развитием диареи, интоксикации и обезвоживания организма, а иногда и сепсиса и гнояков во внутренних органах, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

яйца интересные новости
Реклама

Главное за день

Враг идет на штурм с новой тактикой: ситуация на востоке резко обострилась

Враг идет на штурм с новой тактикой: ситуация на востоке резко обострилась

20:17 Украина
Будут дожди с грозами: после пылевой бури Украину накроет мощный шторм

Будут дожди с грозами: после пылевой бури Украину накроет мощный шторм

19:34 Синоптик
У РФ катастрофические потери: за месяц ВСУ "перемололи" десятки тысяч россиян

У РФ катастрофические потери: за месяц ВСУ "перемололи" десятки тысяч россиян

19:14 Украина
Все главные новости

Популярное

Решение принято: генерал-разведчик о неожиданном сценарии передачи Taurus Украине 32723

Решение принято: генерал-разведчик о неожиданном сценарии передачи Taurus Украине

Певица Валерия высмеяла Регину Тодоренко после ее признания в «зависимости» 4103

Певица Валерия высмеяла Регину Тодоренко после ее признания в "зависимости"

Самый мощный завод России в огне: на Уралмаше прогремели взрывы 3262

Самый мощный завод России в огне: на "Уралмаше" прогремели взрывы

Растет бунтовщицей: 12-летняя дочь Ани Лорак кардинально сменила имидж 2778

Растет бунтовщицей: 12-летняя дочь Ани Лорак кардинально сменила имидж

Последние новости

20:17

Враг идет на штурм с новой тактикой: ситуация на востоке резко обострилась

19:39

Виталий Козловский впервые признался, почему пел на русском языке

19:37

Командование ВСУ пошло на неоднозначное решениемнение

19:34

Будут дожди с грозами: после пылевой бури Украину накроет мощный шторм

19:22

Можно ли есть людям утиные яйца и чем это опасно: ответ удивит

Путин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - ЯгунПутин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - Ягун
19:14

У РФ катастрофические потери: за месяц ВСУ "перемололи" десятки тысяч россиян

18:54

Пока муж лечится от алкоголизма: Кудрявцева призналась в любви другому

18:37

Гороскоп на апрель 2024 для Стрельцов: есть шанс выиграть в лотерею и найти любовьВидео

18:18

Колонну разнесли в щепки: мощная ответка десантников ВСУ попала на видеоВидео

Реклама
18:18

Пылает 3 тысячи кв. м.: под Москвой загорелся крупнейший завод "Электроизолит"Видео

18:11

Убегут навсегда: как избавиться от муравьев из дома и квартиры

17:34

Путинист Филипп Киркоров "слил" ушедшего со сцены Валерия Леонтьева

17:20

РФ накопила сотни ракет: в ВСУ предупредили об угрозе массированных ударов

17:06

Пятна исчезнут, будто их и не было: 3 лучших способа, как отстирать мазут с одежды

17:04

Как быстро вывести пырей с огорода: 3 способа, которые точно помогут

16:58

Взорвали машину посреди города: в Старобельске "задвухсотили" коллаборанта Чайку

16:42

Почему 2 апреля обязательно нужно заменить постель: приметы дня

16:32

Дед в татухах: друзья Киркорова показали, как путинист выглядит в бытуВидео

16:29

Гороскоп на апрель 2024 для Скорпионов: любовные треугольники, расставания и переменыВидео

16:28

Стоит копейки - сэкономит тысячи: зачем засыпать лимонную кислоту в стиралку

Реклама
16:18

РФ нацелилась на четыре города: враг подошел к захвату ключевых высот – эксперт

16:08

Генерал рассказал стоил ли скоро ждать войска НАТО в Украине

15:53

Температура подскочит до +28: когда Украину накроет почти летняя жара

15:22

Боксер-путинист Валуев из-за недопуска РФ на ОИ набросился с угрозами на Францию

15:06

РФ готовит удары "Цирконами" по Украине: в ВС назвали цели ракетных атак

14:50

Сразу по четырем статьям: СБУ начала "охоту" на пропагандистку Симоньян

14:31

Самый мощный завод России в огне: на "Уралмаше" прогремели взрывы

14:27

Певец-воин Положинский рассказал о своих сложных медицинских операциях

14:23

"Удалили матку": появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон

13:55

"РФ ищет, где расположены ПВО": в ВСУ предупредили о новых массированных обстрелах

13:52

Что делать если не работает один наушник: как справиться с проблемойВидео

13:36

Как выращивать шампиньоны в домашних условиях - первый урожай уже через 2 неделиВидео

13:34

Почти половина украинцев стыдятся уклонистов: результаты опроса

13:12

"Красавчик и дурында": мама Верки Сердючки с Данилко насмешили дерзким луком

13:08

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода

12:44

Россия уничтожила почти всю критическую инфраструктуру в Харькове - мэр

12:24

"Сделал ребенка и убежал": почему жена престарелого Петросяна может завести нового мужчину

12:23

Лохматая, загорелая и без пластики: Галкин показал настоящее лицо ПугачевойВидео

12:19

Гороскоп на апрель 2024 для Весов: финансовый прорыв, выигрыш и риск травмВидео

11:50

Россия пытается создать условия для запуска конфликта против стран НАТО – ISW

Реклама
11:43

Церковный праздник 2 апреля: что запрещено делать в день святого чудотворца Тита

11:29

Певица Валерия высмеяла Регину Тодоренко после ее признания в "зависимости"

11:17

Помощь в кредит: Джонсон заявил о нововведениях в законопроекте о поддержке Украины

10:59

РФ под Авдеевкой пошла в массовый танковый штурм: в Forbes раскрыли детали

10:59

"США дождутся своего Перл-Харбора": Романенко указал на ошибку Байдена

10:51

Сорняки не вылезут, а земля будет как пух: что такое мульча и как ее сделать

10:36

Китайский гороскоп на завтра 2 апреля: Тиграм - несчастье, Козлам - растраты

10:31

Украину накрывает пыль из Сахары: синоптики предупредили об опасности

10:12

Что делать, газ из плиты плохо горит или постоянно гаснет: советы "Нафтогаза"

09:58

РФ реже обстреливает Украину "Калибрами": в ВСУ назвали причины и угрозы

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять