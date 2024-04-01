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Пятна исчезнут, будто их и не было: 3 лучших способа, как отстирать мазут с одежды

Алёна Воронина
1 апреля 2024, 17:06
От таких сложных пятен можно избавиться в домашних условиях, используя для этого подручные средства. Но стоит придерживаться нескольких очень важных правил.
Стирка, стиральная машина
Как отстирать мазут с одежды/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Если на одежде по определенным причинам остались пятна от мазута, не обязательно сразу бежать в химчистку. Есть ряд эффективных способов, как удалить пятна мазута с одежды в домашних условиях. Понадобятся лишь несколько подручных средств.

Но в первую очередь нужно помнить о нескольких важных правилах. Не стоит бросать одежду, на которой осталось такое серьезное пятно, сразу в стиральную машинку. Такой опрометчивый шаг может привести к тому, что пятно еще больше расползется по ткани. К тому же, машинка не сможет самостоятельно справиться с такой проблемой, и при этом в барабане еще и может остаться неприятный запах.

Также стоит помнить, что средство, которым вы будете выводить пятно с материала, сперва нужно протестировать на небольшом участке ткани. При этом лучше делать это с обратной стороны и на незаметном месте.

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Когда будете выводить пятно выбранным способом, то нужно будет двигаться от краев пятна к его центру. Во время проведения этой процедуры стоит подложить под место, где стоит пятно, кусок плотной ткани – это нужно для того, чтобы средство, которое будет использоваться, не просочилось на другую сторону одежды.

В случае использования агрессивных средств нужно использовать резиновые перчатки для защиты рук.

1. Шампунь для авто

Если вы ищете способ, чем отстирать мазуту, то не стоит обходить вниманием такое средство, как шампунь для авто. Приобрести его можно в автомагазинах.

Нужно немного средства растворить в воде. Замочить в этом растворе загрязненную мазутом одежду и оставить откисать. Стоит, чтобы одежда постояла в растворе несколько часов. Затем достать вещь и постирать полностью вручную, чтобы смыть с ткани остатки средства, которое использовалось. После этого одежду можно постирать еще раз полностью – но на этот раз уже в стиральной машине.

2. Скипидар и нашатырь

Нашатырный спирт нужно смешать со скипидаром в равных пропорциях. Далее взять ватный тампон, смочить его в растворе и протереть пятно. Протирать нужно до тех пор, пока загрязнение не исчезнет. Далее постирать вручную то место, где было пятно, и затем постирать вещь полностью в машинке.

Что такое скипидар?

Скипидар, а также терпентиновое масло, терпентин – сложная смесь углеводородов, главным образом, терпеновых. Это бесцветная прозрачная летучая жидкость с характерным запахом соснового дерева.

Скипидар получают из сосновой живицы (живичный скипидар) перегоном с водяным паром, а также из древесины путем сухой перегонки или экстрагирования растворителями. Очищенный скипидар называют "терпентином". Терпентин из лиственницы европейской называется "венецианский" ("венецианский терпентин").

Используют скипидар как растворитель лаков, красок, жиров. Скипидар – чрезвычайно густая и жирная смесь для чистки сильно загрязненных предметов. Также его используют как сырье для получения камфоры, в медицине и т.д., пишет Википедия.

3. Бензин

Нужно протирать пятно мазута ватным тампоном, смоченным в бензине, пока загрязнение не исчезнет. Затем постирать одежду полностью.

Но стоит учесть, что все три вышеперечисленные способы подойдут только для плотных тканей, а вот на нежных материалах их лучше не использовать.

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