Ленивым хозяйкам на заметку: легкий рецепт закуски из лаваша с простой начинкой

Быстрый рецепт аппетитной закуски из лаваша, на приготовление которой вы потратите считанные минуты.

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Рулет из лаваша с крабовыми палочками / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

В кулинарии существуют сотни рецептов приготовления рулетиков из лаваша с разными начинками, хозяйки обожают такие простые блюда за легкость и быстроту приготовления. Рулет из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сырком точно понравятся вам!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сырком – рецепт

Вам понадобится:

Лаваш – 1 лист;

Майонез по вкусу;

Плевленые сырки - 2 шт;

Яйца – 2 шт;

Крабовые палочки – 300 г;

Листья салата.

Лист лаваша щедро смазываем майонезом, чтобы рулет не был сухим и легко порезался.

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Посыпаем лаваш с майонезом натертыми сырками и натертыми варенными вкрутую яйцами.

Крабовые палочки мелко нарезаем и отправляем на яйца.

На крабовые палочки выкладывает листья салата и плотно сворачиваем рулет.

Заматываем рулет в пищевую пленку и оставляем на 30 минут в холодильнике, чтобы лаваш пропитался.

Достаем рулет из лаваша с крабовыми палочками и нарезаем на порционные кусочки.

При подаче, закуску можно украсить листьями салата или же любой зеленью. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить рулет из лаваша рецепт:

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