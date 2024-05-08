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Ленивым хозяйкам на заметку: легкий рецепт закуски из лаваша с простой начинкой

Элина Чигис
8 мая 2024, 12:27
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Быстрый рецепт аппетитной закуски из лаваша, на приготовление которой вы потратите считанные минуты.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 10 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Рулет из лаваша с крабовыми палочками
Рулет из лаваша с крабовыми палочками / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

В кулинарии существуют сотни рецептов приготовления рулетиков из лаваша с разными начинками, хозяйки обожают такие простые блюда за легкость и быстроту приготовления. Рулет из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сырком точно понравятся вам!

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сырком – рецепт

Вам понадобится:

  • Лаваш – 1 лист;
  • Майонез по вкусу;
  • Плевленые сырки - 2 шт;
  • Яйца – 2 шт;
  • Крабовые палочки – 300 г;
  • Листья салата.

Лист лаваша щедро смазываем майонезом, чтобы рулет не был сухим и легко порезался.

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Посыпаем лаваш с майонезом натертыми сырками и натертыми варенными вкрутую яйцами.

Крабовые палочки мелко нарезаем и отправляем на яйца.

На крабовые палочки выкладывает листья салата и плотно сворачиваем рулет.

Заматываем рулет в пищевую пленку и оставляем на 30 минут в холодильнике, чтобы лаваш пропитался.

Достаем рулет из лаваша с крабовыми палочками и нарезаем на порционные кусочки.

При подаче, закуску можно украсить листьями салата или же любой зеленью. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить рулет из лаваша рецепт:

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