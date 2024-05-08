Ленивым хозяйкам на заметку: легкий рецепт закуски из лаваша с простой начинкой

В кулинарии существуют сотни рецептов приготовления рулетиков из лаваша с разными начинками, хозяйки обожают такие простые блюда за легкость и быстроту приготовления. Рулет из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сырком точно понравятся вам!
Рулет из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сырком – рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш – 1 лист;
- Майонез по вкусу;
- Плевленые сырки - 2 шт;
- Яйца – 2 шт;
- Крабовые палочки – 300 г;
- Листья салата.
Лист лаваша щедро смазываем майонезом, чтобы рулет не был сухим и легко порезался.
Посыпаем лаваш с майонезом натертыми сырками и натертыми варенными вкрутую яйцами.
Крабовые палочки мелко нарезаем и отправляем на яйца.
На крабовые палочки выкладывает листья салата и плотно сворачиваем рулет.
Заматываем рулет в пищевую пленку и оставляем на 30 минут в холодильнике, чтобы лаваш пропитался.
Достаем рулет из лаваша с крабовыми палочками и нарезаем на порционные кусочки.
При подаче, закуску можно украсить листьями салата или же любой зеленью. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить рулет из лаваша рецепт:
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