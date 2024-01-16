Невероятно быстрый мясной пирог из лаваша от Татьяны Литвиновой за 10 минут

Рваный пирог из лаваша можно сделать с магазинным или домашним фаршем.

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Заливной пирог из лаваша с фаршем / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Татьяна Литвинова)

Мясной пирог из лаваша - рецепт

Если вы уверены, что приготовить мясной пирог невозможно на 10 минут, то известная украинская кухарка Татьяна Литвинова убедит вас в другом. Для этого запаситесь ингредиентами и включите духовку.

Ингредиенты:

лаваш - 3 листа,

фарш индейки - 750 г,

кинза - 50 г,

зеленый лук - 100 г,

чеснок сушеный - 1 ч.л,

перец черный - 1 ч.л,

паприка - 1 ч.л,

соль - 1 ч.л,

сухие прованские травы - 1 ч.л,

сметана - 300 г,

яйца - 3 шт,

моцарелла - 200 г

Приготовление: Мелко нарезать лук и кинзу. Добавить к фаршу индейки зелень, соль, паприку, чеснок, травы. Для заливки соединить сметану, соль и яйца. Натереть моцареллу на крупную терку. Нанести тоненькой прослойкой мясной фарш на лаваш и закрутить в ролл. Всего три штуки. Разрезать на одинаковые кусочки высотой с вашу разъемную форму. Выложить их вертикально. Залить заливкой. Поставить выпекать в духовку на 180 градусов на 30 минут. Достать из духовки и выложить на верх натертую моцареллу. И еще запекать 10-15 минут.

Смотрите, как приготовить пирог из лаваша с фаршем в духовке:

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