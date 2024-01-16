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Невероятно быстрый мясной пирог из лаваша от Татьяны Литвиновой за 10 минут

Лидия Неплях
16 января 2024, 10:52
Рваный пирог из лаваша можно сделать с магазинным или домашним фаршем.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Невероятно быстрый мясной пирог из лаваша от Татьяны Литвиновой за 10 минут
Заливной пирог из лаваша с фаршем / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Татьяна Литвинова)

Мясной пирог из лаваша - рецепт

Если вы уверены, что приготовить мясной пирог невозможно на 10 минут, то известная украинская кухарка Татьяна Литвинова убедит вас в другом. Для этого запаситесь ингредиентами и включите духовку.

Ингредиенты:

  • лаваш - 3 листа,
  • фарш индейки - 750 г,
  • кинза - 50 г,
  • зеленый лук - 100 г,
  • чеснок сушеный - 1 ч.л,
  • перец черный - 1 ч.л,
  • паприка - 1 ч.л,
  • соль - 1 ч.л,
  • сухие прованские травы - 1 ч.л,
  • сметана - 300 г,
  • яйца - 3 шт,
  • моцарелла - 200 г

Приготовление: Мелко нарезать лук и кинзу. Добавить к фаршу индейки зелень, соль, паприку, чеснок, травы. Для заливки соединить сметану, соль и яйца. Натереть моцареллу на крупную терку. Нанести тоненькой прослойкой мясной фарш на лаваш и закрутить в ролл. Всего три штуки. Разрезать на одинаковые кусочки высотой с вашу разъемную форму. Выложить их вертикально. Залить заливкой. Поставить выпекать в духовку на 180 градусов на 30 минут. Достать из духовки и выложить на верх натертую моцареллу. И еще запекать 10-15 минут.

Смотрите, как приготовить пирог из лаваша с фаршем в духовке:

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