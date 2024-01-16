Невероятно быстрый мясной пирог из лаваша от Татьяны Литвиновой за 10 минут

Мясной пирог из лаваша - рецепт
Если вы уверены, что приготовить мясной пирог невозможно на 10 минут, то известная украинская кухарка Татьяна Литвинова убедит вас в другом. Для этого запаситесь ингредиентами и включите духовку.
Ингредиенты:
- лаваш - 3 листа,
- фарш индейки - 750 г,
- кинза - 50 г,
- зеленый лук - 100 г,
- чеснок сушеный - 1 ч.л,
- перец черный - 1 ч.л,
- паприка - 1 ч.л,
- соль - 1 ч.л,
- сухие прованские травы - 1 ч.л,
- сметана - 300 г,
- яйца - 3 шт,
- моцарелла - 200 г
Приготовление: Мелко нарезать лук и кинзу. Добавить к фаршу индейки зелень, соль, паприку, чеснок, травы. Для заливки соединить сметану, соль и яйца. Натереть моцареллу на крупную терку. Нанести тоненькой прослойкой мясной фарш на лаваш и закрутить в ролл. Всего три штуки. Разрезать на одинаковые кусочки высотой с вашу разъемную форму. Выложить их вертикально. Залить заливкой. Поставить выпекать в духовку на 180 градусов на 30 минут. Достать из духовки и выложить на верх натертую моцареллу. И еще запекать 10-15 минут.
Смотрите, как приготовить пирог из лаваша с фаршем в духовке:
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