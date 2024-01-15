Дети будут просить еще: судья 'Мастер Шеф' поделился авторским рецептом роскошного лимонного печенья

Для первого раза необязательно готовить курд, печенье будет на вкус даже без него.

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Лимонное печенье с трещинками / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (yaroslavskyi.vova)

Зима - едва ли не лучшее время, чтобы готовить выпечку, особенно изысканную. Если же время и желание позволяют, приготовьте лимонное печенье с курдом от судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимира Ярославского.

Лимонное печенье с курдом - рецепт

Ингредиенты:

150 г сахара

80 г масла (82.5%)

цедра 1 большого лимона

5 г ванильного сахара

35 г лимонного сока

2 маленьких яйца

250-260 г муки

10 г разрыхлителя

сахарная пудра для панировки (целая упаковка)

Ингредиенты для лимонного крема:

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1 большое яйцо

60 г сахара

60 г лимонного сока

цедра 1 лимона

50 г масла

Приготовление теста: Мягкое сливочное масло смешать с яйцом, сахаром и цедрой и соком лимона. Хорошо взбить насадкой лопатка, затем добавить муку и разрыхлитель, замешать тесто, оно получается достаточно мягким и поэтому его надо поставить на пол часа - час в холодильник или на балкон, а лучше на ночь.

Приготовление курда: Все ингредиенты смешать и довести до кипения, постоянно помешивая венчиком, затем охладить. Достать тесто из холода и очень быстро накатать шарики - граммов по 20 (получится на 2 противня), обвалить их в сахарной пудре. Выложить на пергамент на хорошем расстоянии 1 от 1, сделать небольшие углубления, в них добавить лимонный курд и выпекать печенье при температуре 185 градусов 10-11 минут. Вместо курда можно брать любой джем или густое варенье, также очень красивое печенье будет и без джема или курда, если не хотите долго возиться, результат все равно впечатляющий.

Смотрите, как приготовить песочное лимонное печенье:

@yaroslavskyi.vova Зимнее лимонное печенье нежное-нежное ? для создания шедевров на кухне вам пригодятся невероятные помощники, и вот мои - это техника от KitchenAid @KitchenAid.Shop.UA он универсального планетарного миксера к блендерам и Весам - больше Инфо на сайте официального магазина для печенья: 150г сахара 80г масла 82.5% цедра 1 большого лимона 5г ванильного сахара 35г лимонный сок 2 небольших яйца 250-260г муки 10г разрыхлителя сахарная пудра для панировки, я брал целую упаковку - часть еще осталась для крема лимонный курд: 1 большое яйцо 60г сахара 60г лимонного сока цедра 1 лимона 50г масла готовлю тесто: ?мягкое сливочное масло смешиваю с яйцом, сахаром и цедрой и соком лимона ? хорошо взбиваю насадкой лопатка, затем добавляю муку и разрыхлитель, замешиваю тесто, оно получается достаточно мягким и поэтому его надо поставить на пол часа - час, в холодильник или на балкон ? остыть пока не застынет - лучше на ночь. Далее готовлю быстрый курд: просто все ингридиенты смешиваю и довожу до кипения, постоянно помешивая венчиком, затем также охлаждаю. ?Достаю тесто с холода и очень быстро накатываю шарики - граммов по 20 ( получится на 2 противня) обваливаю их в сахарной пудре ?выкладываю на пергамент на хорошем расстоянии 1 от 1, делаю небольшие углубления, в них добавляю лимонный курд и выпекаю печенье при температуре 185 градусов 10-11 минут. Получается очень нежно и вкусно! ?вместо курда можно брать любой джем или густое варенье! ❗️также очень красивое печенье будет и без джема или курда, если не хотите долго возиться, результат все равно впечатляющий! Приятного аппетита и обнимаю ? спасибо Kitchen Aid # партнерский_проект ♬ Cant Take My Eyes off You - Berk & The Virtual Band

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