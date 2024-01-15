Дети будут просить еще: судья 'Мастер Шеф' поделился авторским рецептом роскошного лимонного печенья

Зима - едва ли не лучшее время, чтобы готовить выпечку, особенно изысканную. Если же время и желание позволяют, приготовьте лимонное печенье с курдом от судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимира Ярославского.
Лимонное печенье с курдом - рецепт
Ингредиенты:
- 150 г сахара
- 80 г масла (82.5%)
- цедра 1 большого лимона
- 5 г ванильного сахара
- 35 г лимонного сока
- 2 маленьких яйца
- 250-260 г муки
- 10 г разрыхлителя
- сахарная пудра для панировки (целая упаковка)
Ингредиенты для лимонного крема:
- 1 большое яйцо
- 60 г сахара
- 60 г лимонного сока
- цедра 1 лимона
- 50 г масла
Приготовление теста: Мягкое сливочное масло смешать с яйцом, сахаром и цедрой и соком лимона. Хорошо взбить насадкой лопатка, затем добавить муку и разрыхлитель, замешать тесто, оно получается достаточно мягким и поэтому его надо поставить на пол часа - час в холодильник или на балкон, а лучше на ночь.
Приготовление курда: Все ингредиенты смешать и довести до кипения, постоянно помешивая венчиком, затем охладить. Достать тесто из холода и очень быстро накатать шарики - граммов по 20 (получится на 2 противня), обвалить их в сахарной пудре. Выложить на пергамент на хорошем расстоянии 1 от 1, сделать небольшие углубления, в них добавить лимонный курд и выпекать печенье при температуре 185 градусов 10-11 минут. Вместо курда можно брать любой джем или густое варенье, также очень красивое печенье будет и без джема или курда, если не хотите долго возиться, результат все равно впечатляющий.
Смотрите, как приготовить песочное лимонное печенье:
@yaroslavskyi.vova Зимнее лимонное печенье нежное-нежное ? для создания шедевров на кухне вам пригодятся невероятные помощники, и вот мои - это техника от KitchenAid @KitchenAid.Shop.UA он универсального планетарного миксера к блендерам и Весам - больше Инфо на сайте официального магазина для печенья: 150г сахара 80г масла 82.5% цедра 1 большого лимона 5г ванильного сахара 35г лимонный сок 2 небольших яйца 250-260г муки 10г разрыхлителя сахарная пудра для панировки, я брал целую упаковку - часть еще осталась для крема лимонный курд: 1 большое яйцо 60г сахара 60г лимонного сока цедра 1 лимона 50г масла готовлю тесто: ?мягкое сливочное масло смешиваю с яйцом, сахаром и цедрой и соком лимона ? хорошо взбиваю насадкой лопатка, затем добавляю муку и разрыхлитель, замешиваю тесто, оно получается достаточно мягким и поэтому его надо поставить на пол часа - час, в холодильник или на балкон ? остыть пока не застынет - лучше на ночь. Далее готовлю быстрый курд: просто все ингридиенты смешиваю и довожу до кипения, постоянно помешивая венчиком, затем также охлаждаю. ?Достаю тесто с холода и очень быстро накатываю шарики - граммов по 20 ( получится на 2 противня) обваливаю их в сахарной пудре ?выкладываю на пергамент на хорошем расстоянии 1 от 1, делаю небольшие углубления, в них добавляю лимонный курд и выпекаю печенье при температуре 185 градусов 10-11 минут. Получается очень нежно и вкусно! ?вместо курда можно брать любой джем или густое варенье! ❗️также очень красивое печенье будет и без джема или курда, если не хотите долго возиться, результат все равно впечатляющий! Приятного аппетита и обнимаю ? спасибо Kitchen Aid # партнерский_проект♬ Cant Take My Eyes off You - Berk & The Virtual Band
Больше рецептов:
- Это популярное мятное печенье с чизкейком внутри взорвало TikTok: готовим лучшую выпечка к чаю
- Закуска из 90-х, которую готовили все: рецепт разлетается моментально
- Приготовит даже ребенок: простой рецепт карамели из трех ингредиентов за 20 минут