Закуска из 90-х, которую готовили все: рецепт разлетается моментально

Рецепт вкусной закуски из яиц, как в 90-е годы. Изумительные фаршированные яйца.

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Шикарная и очень легкая закуска из 90-х годов рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Знаменитая закуска из 90-х годов, которую наши близкие обожали готовить. Именно такая закуска в Советское время была на каждом праздничном столе любой хозяйки.

Бюджетный рецепт фаршированных яиц понравится всем. Готовим любимые блюда наших бабушек.

Яйца из 90-х годов - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 8-10 шт

Печень отварная - 200 гр

Сливочное масло - 100 гр

Майонез

Соль, перец

Чеснок -1 зубчик по вкусу

Яйца помыть, отварить 12 минут вкрутую, можно в подсоленной воде.

Яйца хорошо остудить в холодной воде, чтобы они легко чистились.

Разрезать яйца вдоль, все желтки убрать в глубокую тарелку и размять вилкой.

Куриную печень заранее отварить. Натереть на мелкой терке.

Соединить печень и желтки.

Сливочное масло должно быть комнатной температуры, очень размягченное.

Если не любите сливочное масло, можно добавить майонез.

По вкусу солим, добавляем чеснок.

Перемешиваем начинку для фаршированных яиц из 90-х годов.

Наполняем половинки яиц начинкой, выкладываем на красивую тарелку и украшаем веточками укропа.

Смотрите видео, как готовить закуску из яиц, как в 90-е годы:

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