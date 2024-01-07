Закуска из 90-х, которую готовили все: рецепт разлетается моментально

Знаменитая закуска из 90-х годов, которую наши близкие обожали готовить. Именно такая закуска в Советское время была на каждом праздничном столе любой хозяйки.
Бюджетный рецепт фаршированных яиц понравится всем. Готовим любимые блюда наших бабушек.
Яйца из 90-х годов - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 8-10 шт
- Печень отварная - 200 гр
- Сливочное масло - 100 гр
- Майонез
- Соль, перец
- Чеснок -1 зубчик по вкусу
Яйца помыть, отварить 12 минут вкрутую, можно в подсоленной воде.
Яйца хорошо остудить в холодной воде, чтобы они легко чистились.
Разрезать яйца вдоль, все желтки убрать в глубокую тарелку и размять вилкой.
Куриную печень заранее отварить. Натереть на мелкой терке.
Соединить печень и желтки.
Сливочное масло должно быть комнатной температуры, очень размягченное.
Если не любите сливочное масло, можно добавить майонез.
По вкусу солим, добавляем чеснок.
Перемешиваем начинку для фаршированных яиц из 90-х годов.
Наполняем половинки яиц начинкой, выкладываем на красивую тарелку и украшаем веточками укропа.
Смотрите видео, как готовить закуску из яиц, как в 90-е годы:
Читайте также:
- Закуска на Новый год 2024, которая улетает всегда первой: самый лучший рецепт
- Это очень вкусно: шикарная и самая быстрая закуска от которой все в восторге - рецепт
- Салат 5-ти минутка: безумно вкусный рецепт закуски из 3 ингредиентов