Это популярное мятное печенье с чизкейков внутри взорвало TikTok: готовим лучшую выпечка к чаю

Такое эффектное и яркое печенье удивит детей и придет по вкусу взрослым.

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Мятное печенье рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (mmmitrofanenkova)

Этот рецепт мятного печенья с творогом идеально подойдет тем, кто ищет что-то новое и необычное для своей кулинарной коллекции. Сочетание свежей мяты и нежного творожного сыра придает этому печенью особый, изысканный вкус, который непременно понравится как взрослым, так и детям. Приготовление лакомства не только простое, но и позволяет творчески подойти к процессу, экспериментируя с формами и размерами печенья.

Мятное печенье с творогом - рецепт

Ингредиенты для теста:

220 гр муки

180 гр сахарной пудры

10 гр разрыхлителя

щепотка соли

1 яйцо

15 гр свежей мяты (листья)

60 гр шпината

60 гр размягченного сливочного масла

Начинка:

видео дня

100 гр творожного сыра

20 гр сахарной пудры

половина яйца (отдельно половина желтка и половина белка)

сахарная пудра

Приготовление: В муку добавляем сахарную пудру, разрыхлитель и щепотку соли. К яйцу добавляем мяту и шпинат, пробиваем блендером. Две части теста объединяем. К смеси добавить розмягченное сливочное масло и вымешиваем. Готовое тесто накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 2 часа.

Для чизкейка взбиваем творожный сыр, сахарную пудру и яйцо. Берем любые формочки для льда или конфет и наполняем их чизкейком. Отправляем в морозилку.

Через два часа берем чайную ложку с горкой теста и выкладываем на середину кусочек чизкейка и заворачиваем его как на видео. Шарик раскатываем в руке и щедро обваливаем в сахарной пудре. Выпекать при температуре 180 градусов 12 минут.

Смотрите, как приготовить мятное печенье с трещинками:

@mmmitrofanenkova ✨️Мятное печенье с чизкейком внутри✨️ ⠀ Ингредиенты на 20шт. ⠀ 220гр муки 180гр сахарной пудры 10гр разрыхлителя Щепотка соли 1 яйцо 15гр свежей мяты (листья) 60гр шпината 60гр размягченного сливочного масла ⠀ Начинка: 100гр творожного сыра 20гр сахарной пудры Половина яйца (да-да, половина. Я отделила желток от белка, и по отдельности пополам разделила желток и белок) ⠀ Сахарная пудра для обсыпки ♬ оригинальный звук - Яна

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