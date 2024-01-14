Приготовит даже ребенок: простой рецепт карамели из трех ингредиентов за 20 минут

Главный секрет приготовления карамели - сливки и постоянное помешивание.

https://glavred.info/recipes/prigotovit-dazhe-rebenok-prostoy-recept-karameli-iz-treh-ingredientov-za-20-minut-10533113.html Ссылка скопирована

Как сделать карамель из сахара/ Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (inna_la.food), flickr (Ernest C.)

Приготовление карамели часто вызывает трудности, она либо получается очень жидкой или пригорает. К счастью, одна девушка из TikTok поделилась рецептом густой карамели всего из трех ингредиентов.

Как правильно растопить сахар для карамели

Ингредиенты:

сливки 33% - 250 мл

сахар - 200 г

сливочное масло 82% - 80 г

Приготовление: на сухую сковородку высыпать сахар и растопить на медленном огне. Когда сахар подтопится, добавить сливочное масло. Сливки нагреть, но не доводить до кипячения, чтобы они не свернулись. Добавить в сковородку и вымешать. Проварить карамель до загустения, постоянно помешивая. Чтобы проверить готова ли карамель, нужно окунуть ложку или лопатку в нее. Если на ней остается след, карамель готова. Процедить карамель через сито, чтобы не было комочков.

видео дня

Смотрите, как приготовить:

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.