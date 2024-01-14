Приготовит даже ребенок: простой рецепт карамели из трех ингредиентов за 20 минут

Главный секрет приготовления карамели - сливки и постоянное помешивание.
Время приготовления: 20 минут
Кухня Интернациональная
Приготовление карамели часто вызывает трудности, она либо получается очень жидкой или пригорает. К счастью, одна девушка из TikTok поделилась рецептом густой карамели всего из трех ингредиентов.
Как правильно растопить сахар для карамели
Ингредиенты:
- сливки 33% - 250 мл
- сахар - 200 г
- сливочное масло 82% - 80 г
Приготовление: на сухую сковородку высыпать сахар и растопить на медленном огне. Когда сахар подтопится, добавить сливочное масло. Сливки нагреть, но не доводить до кипячения, чтобы они не свернулись. Добавить в сковородку и вымешать. Проварить карамель до загустения, постоянно помешивая. Чтобы проверить готова ли карамель, нужно окунуть ложку или лопатку в нее. Если на ней остается след, карамель готова. Процедить карамель через сито, чтобы не было комочков.
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Смотрите, как приготовить:
@inna_la.food Карамель Інг Ингредиенты: Сливки 33% - 250 мл Сахар-200 гр Сливочное масло 82% - 80 гр #карамель# солонакарамель# карамельрецепт# карамельвдома♬ Snowman - Sia
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