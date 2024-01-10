Шикарная и очень бюджетная закуска: рецепт, от которого слюнки текут

Готовим очень вкусную закуску из простых и легких продуктов. Вкуснейшую селедку можно приготовить по незабываемому рецепту.
Такое блюдо понравится точно всем. Попробуйте приготовить, и этот рецепт полюбится навсегда.
Вкуснейшая закуска из селедки - рецепт
Вам понадобится:
- Селедка филе - 200 гр
- Картошка - 3 шт
- Лук салатный - 1 шт
- Маринованные огурцы - 2 шт
- Зеленый горошек - 2 столовых ложки
- Соль
- Растительное масло
Картофель помыть, отварить в мундире до готовности.
Филе селедки порезать на небольшие кубики или полосочки.
Лук, желательно салатный красный, почистить и порезать.
Картошку почистить, порезать на кубики, и добавить в салатник.
В салатник добавить селедку, лук, зеленый горошек.
Порезать на кубики огурцы и отправить в салатник.
Хорошо перемешать, добавить соль и растительное масло.
По вкусу можно добавить перец горошком.
Подавать к столу закуску из картошки и селедки с черным хлебом.
Смотрите видео, как готовить вкуснейшую закуску из селедки рецепт:
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