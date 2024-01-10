Шикарная и очень бюджетная закуска: рецепт, от которого слюнки текут

Как приготовить вкусную закуску из селедки. Невероятно простой рецепт.

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Невозможно вкусная закуска из селедки рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим очень вкусную закуску из простых и легких продуктов. Вкуснейшую селедку можно приготовить по незабываемому рецепту.

Такое блюдо понравится точно всем. Попробуйте приготовить, и этот рецепт полюбится навсегда.

Вкуснейшая закуска из селедки - рецепт

Вам понадобится:

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Селедка филе - 200 гр

Картошка - 3 шт

Лук салатный - 1 шт

Маринованные огурцы - 2 шт

Зеленый горошек - 2 столовых ложки

Соль

Растительное масло

Картофель помыть, отварить в мундире до готовности.

Филе селедки порезать на небольшие кубики или полосочки.

Лук, желательно салатный красный, почистить и порезать.

Картошку почистить, порезать на кубики, и добавить в салатник.

В салатник добавить селедку, лук, зеленый горошек.

Порезать на кубики огурцы и отправить в салатник.

Хорошо перемешать, добавить соль и растительное масло.

По вкусу можно добавить перец горошком.

Подавать к столу закуску из картошки и селедки с черным хлебом.

Смотрите видео, как готовить вкуснейшую закуску из селедки рецепт:

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