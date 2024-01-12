Участница "Мастер Шефа" показала элементарный рецепт ленивых беляшей как с детства за 30 минут

Готовить тесто для беляшей не надо, вместо них можно использовать вафельные лепешки.

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Ленивые беляши / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (olga.riabenko)

Иногда нам не хочется стоять за плитой часами, но хочется наслаждаться вкусным и сытным блюдом. Здесь на помощь приходят линейные, но чрезвычайно вкусные решения, такие как ленивые беляши. Этот рецепт - идеальный способ насладиться ароматными и сытными беляшами без лишнего усилия, а его автор - участница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Ленивые беляши с фаршем - рецепт

Ингредиенты:

вафельные лепешки;

фарш свинина + говядина - 300 г;

лук - 1 шт.;

соль, перец, специи - по вкусу;

яйца - 2-4 шт.

Процесс приготовления: Сделать фарш из свинины и говядины 1:1 (можно из свинины или курицы). Прокрутить лук в мясорубке вместе с мясом. Фарш довести до вкуса со специями. Яйца посолить и взбить. На каждую вафлю выложить тонкий слой фарша. Если будете использовать вафли для торта, то после того, как положите фарш, дать постоять 20 мин, чтобы они стали мягкими. Только после этого можно нарезать на порции. Окуните каждый кусок в яйцо и обжарьте до золотистого цвета. Отлично сочетается с томатным соком или соусом.

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Смотрите, как приготовить ленивые беляши как оладьи:

@olga.riabenko Ленивые беляши ? делюсь рецептом быстрого и очень вкусного блюда, которое готовится без теста? получаются очень мягкие, сочные и на вкус, как настоящие беляши вам Вам понадобится: - вафельные лепешки; - фарш свинина + говядина - 300 г; – лук-1 шт.;- Соль, перец, специи - по вкусу; – Яйца-2-4 шт. Процес процесс приготовления: * Сделать фарш из свинины и говядины 1:1 (можно только из свинины или курицы). * Прокрутить лук в мясорубке вместе с мясом. * Фарш довести до вкуса со специями. * Яйца посолить и взбить. * На каждую вафлю выложить тонкий слой фарша. P.S. Если будете использовать вафли для торта, то после того, как положите фарш, дать постоять 20 мин, чтобы они стали мягкими. Только после этого можно нарезать на порции. * Окуните каждый кусок в яйцо и обжарьте до золотистого цвета. Отлично сочетается с томатным соком или соусом зберігайте сохраняйте, готовьте и помечайте меня) оригінальний оригинальный звук-Ольга Рябенко / Мастер Шеф

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