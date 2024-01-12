УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Участница "Мастер Шефа" показала элементарный рецепт ленивых беляшей как с детства за 30 минут

Лидия Неплях
12 января 2024, 10:27
Готовить тесто для беляшей не надо, вместо них можно использовать вафельные лепешки.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Кухня Кухня Татарская
Ленивые беляши
Ленивые беляши / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (olga.riabenko)

Иногда нам не хочется стоять за плитой часами, но хочется наслаждаться вкусным и сытным блюдом. Здесь на помощь приходят линейные, но чрезвычайно вкусные решения, такие как ленивые беляши. Этот рецепт - идеальный способ насладиться ароматными и сытными беляшами без лишнего усилия, а его автор - участница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Ленивые беляши с фаршем - рецепт

Ингредиенты:

  • вафельные лепешки;
  • фарш свинина + говядина - 300 г;
  • лук - 1 шт.;
  • соль, перец, специи - по вкусу;
  • яйца - 2-4 шт.

Процесс приготовления: Сделать фарш из свинины и говядины 1:1 (можно из свинины или курицы). Прокрутить лук в мясорубке вместе с мясом. Фарш довести до вкуса со специями. Яйца посолить и взбить. На каждую вафлю выложить тонкий слой фарша. Если будете использовать вафли для торта, то после того, как положите фарш, дать постоять 20 мин, чтобы они стали мягкими. Только после этого можно нарезать на порции. Окуните каждый кусок в яйцо и обжарьте до золотистого цвета. Отлично сочетается с томатным соком или соусом.

видео дня

Смотрите, как приготовить ленивые беляши как оладьи:

@olga.riabenko

Ленивые беляши ? делюсь рецептом быстрого и очень вкусного блюда, которое готовится без теста? получаются очень мягкие, сочные и на вкус, как настоящие беляши вам Вам понадобится: - вафельные лепешки; - фарш свинина + говядина - 300 г; – лук-1 шт.;- Соль, перец, специи - по вкусу; – Яйца-2-4 шт. Процес процесс приготовления: * Сделать фарш из свинины и говядины 1:1 (можно только из свинины или курицы). * Прокрутить лук в мясорубке вместе с мясом. * Фарш довести до вкуса со специями. * Яйца посолить и взбить. * На каждую вафлю выложить тонкий слой фарша. P.S. Если будете использовать вафли для торта, то после того, как положите фарш, дать постоять 20 мин, чтобы они стали мягкими. Только после этого можно нарезать на порции. * Окуните каждый кусок в яйцо и обжарьте до золотистого цвета. Отлично сочетается с томатным соком или соусом зберігайте сохраняйте, готовьте и помечайте меня)

оригінальний оригинальный звук-Ольга Рябенко / Мастер Шеф

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепты
Реклама

Главное за день

ЕС готов пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в €50 млрд – FT

ЕС готов пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в €50 млрд – FT

10:56 Мир
Без повесток на почту: в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации

Без повесток на почту: в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации

10:26 Украина
Премьер Британии сегодня посетит Киев и подпишет важные договоренности: что известно

Премьер Британии сегодня посетит Киев и подпишет важные договоренности: что известно

09:42 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:39

Эксперт пояснил, как Путин руками белорусов будет организовывать конфликт с НАТО

11:36

Алкоголь зло: у путинистки Кудрявцевой больше нет мужа

11:33

В Politico назвали страны, которые помогают РФ обходить санкции и изготавливать оружие

11:19

Церковный праздник 13 января: ни в коем случае не обижайте в этот день кошку

10:56

ЕС готов пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в €50 млрд – FT

Путин будет ждать безвластия в США, чтобы в конце 2024-го напасть на Литву - БульбаПутин будет ждать безвластия в США, чтобы в конце 2024-го напасть на Литву - Бульба
10:46

У Ирины Федишин случилось большое семейное горе

10:41

"Грозит штраф и общественные работы": прокуратура взялась за предательницу Лолиту

10:34

Загадочная головоломка: только 2% людей смогут найти число 749

10:27

Участница "Мастер Шефа" показала элементарный рецепт ленивых беляшей как с детства за 30 минут

Реклама
10:26

Без повесток на почту: в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации

09:54

Пенсии в Украине будут назначать иначе: что ужесточили

09:42

Премьер Британии сегодня посетит Киев и подпишет важные договоренности: что известно

09:16

Украина остро нуждается в помощи США, но она пока "на паузе" – Белый дом

09:00

Дронов станет меньше: эксперты рассказали, как морозы изменят ситуацию на фронте

08:24

В РФ проблемы со штурмами: на левобережье Херсонщины стягивают пехотинцев и десантников

08:10

О способности РФ финансировать войнумнение

07:54

Новая война: США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене - что известноВидео

06:55

ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории - ISW

06:10

Дымовая завеса вокруг мобилизационного законамнение

05:30

Сын плакал весь вечер: украинский военный вернулся из почти 2-летнего пленаФото

Реклама
04:46

Как отмыть застарелые пятна с индукционной плиты: быстрый и экономный способ

04:15

РФ в 2024-м увеличит оборонпром за счет россиян: эксперт оценил возможность бунтов

03:21

Хитрая математическая головоломка определит уровень IQ: нужно решить за 12 секунд

02:40

58-летняя Ассия Ахат похвасталась сдобными формами в черном кэтсьюте

02:10

Угроза штурма двух крупных городов: эксперт назвал, куда РФ перебрасывает резервы

02:02

Президентская элегантность: Зеленская в модном кэжуал-луке посетила переселенцев

01:31

Почему кот кусается, когда его гладят: причин может быть несколько

01:05

Невестка перебежчицы Марченко показала детей и внезапно заговорила на украинском

00:43

Зеленский пообещал частично обнародовать проект гарантий безопасности для Украины

11 января, четверг
23:49

Как узнать, есть ли на мне порча и как снять ее самостоятельно

23:38

Путин может прибегнуть к еще большей экскалации: генерал назвал сроки

23:25

Сильнейший ветер, жесткий снегопад и похожи на взрывы вспышки: Киев атаковал шторм

23:07

"Мы попробовали и это сработало": Зеленский - про отсутствие шагов на фронте

22:42

Украла и опорочила: песня Кристины Соловий звучала в шоу жены путиниста ПесковаВидео

22:41

"Уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов": Зеленский рассказал о секретном оружии ВСУ

22:39

"Люди могут остаться без пенсий, они умрут": Зеленский насторожил громким заявлением

22:14

Я увидел пуск по своему вертолету: летчик рассказал, как его сбивала РФ из ПЗРК

21:46

Можно ли вырывать волосы из родинки: что будет

21:40

Медведев в истерике угрожает ядерным ударом по Украине и придумал новое условие

21:37

Между принуждением и мотивацией: что могут изменить в законопроекте о мобилизации - Чернев

Реклама
20:54

Скрыться не получится: пограничники придумали, как не дать уклонистам сбежатьФото

20:50

"Сначала переговоры": Зеленский рассказал об окончании войны в этом году

20:48

Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

20:34

39-летняя участница Холостяка-12 родила первенца: первые кадры с младенцемВидео

20:30

Генпрокурор рассказал, использовала ли Россия ракеты от КНДР: детали экспертизы

20:01

Жизель Бюндхен показала идеальную фигуру и выгуляла деним

19:39

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

19:38

"Как я могла не отпустить": Димопулос рассказала, как ее сын поехал в Украину

19:27

Взялись за всю семью: жену Гринкевича уволили из "Львовской политехники"

19:17

Оккупанты в ловушке: Селезнев рассказал, как ВСУ превращают в пепел россиян

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять