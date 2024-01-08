Эти бедра подойдут к любому гарниру: шикарный рецепт курицы в медово-имбирном соусе от Эктора

3 наступлением холодов все больше хочется сытных и пряных блюд. Этот рецепт-must have каждой хозяйки. Мясо получается очень сочным, ароматным, с приятно сладковатой корочкой, а рецептом поделился известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.
Бедра в медово-имбирном соусе - рецепт
Ингредиенты:
- куриное бедро без кости - 4 шт;
- кукурузный крахмал - 30 г;
- перец - на вкус;
- соевый соус - 100 г;
- мед - 30 г;
- имбирь - 20 г;
- чеснок - 3 зубчика;
- масло для жарки;
- кунжут.
Приготовление: Бедра поперчить, обвалять в крахмале и обжарить на растительном масле, по 4 мин с каждой стороны. Соевый соус, мед, натертый чеснок и имбирь - объединить и перемешать. Вылить на сковороду и довести до кипения. Выложить бедра в соус и обжарить еще по 2 мин с каждой стороны. Посыпать кунжутом. Лучше всего сочетается с рисом. Но отлично подходит к любому гарниру.
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@hectorjimenezbravo
Медово-имбирные бедра настан 3 наступлением холодов все больше хочется сытных и пряных блюд. Этот рецепт-must have каждой хозяйки. Мясо получается очень сочным, ароматным, с приятно сладковатой корочкой Інгредієнти Інгредієнти Інгредієнти Ингредиенты: • Куриное бедро без кости - 4 шт; • Кукурузный крахмал - 30 г; • перец - на вкус; • соевый соус - 100 г; • Мед - 30 г; • Имбирь - 20 г; • Чеснок - 3 зубчика; • Масло для жарки; • Кунжут. Приготування Приготовление: 1. бедра поперчить, обвалять в крахмале и обжарить на растительном масле, по 4 мин с каждой стороны. 2, соевый соус, мед, натертый чеснок и имбирь - объединить и перемешать. Вылить на сковороду и довести до кипения. 3.Выложить бедра в соус и обжарить еще по 2 мин с каждой стороны. 4. посыпать кунжутом. Лучше всего сочетается с рисом. Но отлично подходит к любому гарниру. ? Сохраняйте и наслаждайтесь удовольствием.or оригинальный звук-Эктор Хименес-Браво
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